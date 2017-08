Empresa inicia obras no terreno do Centro de Inovação de Brusque

Há 15 dias, a empresa Esphera Sul Empreendimentos deu início às obras do Centro de Inovação de Brusque.

O espaço, que é uma parceria entre as prefeituras, o governo do estado, instituições de ensino e setor produtivo, tem a finalidade de promover o empreendedorismo, estimular a criação de negócios de alto valor agregado e atrair investimentos, unindo o poder público, setor privado e instituições de ensino.

De acordo com o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Brusque, Ewaldo Ristow Filho, a obra está com o cronograma adiantado. Agora, segundo ele, a empresa se concentra na execução do muro de contenção do terreno.

“Hoje (ontem) começaram a fazer a injeção de concreto para a contenção do barranco do fundo. Depois disso, eles vão continuar a fazer a terraplanagem”, diz.

Ristow destaca ainda que, se o tempo colaborar, toda a terraplanagem no terreno, que fica na rua Itajaí, no bairro Limoeiro, deve ser concluída no fim da próxima semana. “Sem dúvida, é uma obra muito importante para toda a região porque vai auxiliar no desenvolvimento econômico dos nossos municípios”.

Na manhã de ontem, o vice-prefeito Ari Vequi esteve no local para verificar o andamento da obra, que terá investimento de R$ 5,89 milhões. O espaço terá uma área total construída de 3.140,77m². A assinatura do contrato com a empresa responsável pela obra aconteceu em junho. A previsão de entrega do Centro de Inovação de Brusque é julho de 2018.

Centros em SC

O Centro de Inovação de Lages foi o primeiro a ficar pronto, em junho de 2016. Além de Lages e Brusque, outras 11 cidades terão estruturas semelhantes, trabalhando a inovação de forma integrada. Já estão em obras, em diferentes etapas, os centros de Blumenau, Chapecó, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, São Bento do Sul e Tubarão. E estão em fase de projetos os de Criciúma, Florianópolis, Joinville e Rio do Sul.



A ideia de implantação dos centros de inovação em Santa Catarina começou em maio de 2011, em missão oficial liderada pelo governador Raimundo Colombo na Espanha. O modelo conhecido em Barcelona inspirou o projeto catarinense que começa a virar realidade.



Em Santa Catarina, os centros abrigarão espaços como aceleradoras de empresas, incubadoras, laboratórios de pesquisa, de capacitação e de consultoria para novos negócios, espaço para eventos e mostras, showroom das empresas instaladas, auditórios e salas de treinamento e de videoconferência.



Os centros funcionarão regionalmente como estruturas de apoio às mais diversas iniciativas de inovação, educação, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, além de oferecer espaço para capacitação e formação de empreendedores, gestores e professores.