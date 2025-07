Empresa responsável pelo Centro de Inovação de Brusque diz que obra precisa de readequação de prazos e orçamentos

A empresa MC dos Santos, responsável pela finalização da obra do Centro de Inovação de Brusque, afirmou que existem “situações a serem ajustadas” para que os trabalhos sejam finalizados.

Representantes da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) e da Unifebe visitaram na tarde desta segunda-feira, 28, as obras no bairro Limoeiro. A visita foi um convite da empresa, que venceu a licitação e é a responsável pela execução da obra.

“É uma satisfação poder ter a visita da Unifebe e da Acibr. É fundamental estarmos entrosados não só com o governo do estado, mas com as instituições. Assumimos a obra há quase sete meses. Neste momento, há algumas situações que precisam ser ajustadas, mas a obra está em andamento. Sabemos da importância que ela tem para a comunidade e acreditamos ser essencial ter essa aproximação com as entidades da cidade para que possamos inaugurá-la o quanto antes”, destaca o sócio-proprietário Marcos Cavalcante dos Santos. A empresa de Joinville assumiu os trabalhos no fim de 2024.

Readequações

Durante a visita, o empresário repassou algumas questões que precisam ser revistas junto ao governo do estado para que a obra possa avançar. De acordo com ele, como os projetos são de 2014, algumas normas regulamentadoras precisam ser atualizadas. Também é necessária, segundo ele, a readequação de prazos e orçamento.

Para o presidente da Acibr, Marlon Sassi, a visita foi uma oportunidade importante de diálogo e entendimento sobre os desafios atuais da obra.

“Nosso próximo passo será reunir todas as autoridades envolvidas, bem como os engenheiros responsáveis, tanto do estado quanto da empresa, para que possamos compreender com clareza o que está acontecendo”, afirma.

“Esperávamos ver a obra adiantada”

Sassi ressalta que, embora haja avanços, o ritmo da construção ainda está aquém do esperado. “Tivemos alguns progressos, mas não do jeito que gostaríamos. Esperávamos ver a obra bem mais adiantada. Por isso, é hora de sentarmos, dialogarmos e buscarmos orientações para que possamos contribuir com esse projeto. O Centro de Inovação é um sonho antigo, e queremos vê-lo concretizado e entregue à comunidade o quanto antes”, conclui.

Também participaram da visita, o diretor executivo da Acibr, Cândido Godoy, o secretário executivo, Gustavo Pereira e o diretor Ralf Maschio.

Marlon se reúne com o secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Silvio Dreveck, nesta terça-feira, 29, em Florianópolis, para conversar sobre diversas demandas da região, incluindo o Centro de Inovação.

Assessor especial da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, Roberto Prudêncio Neto, é um dos fiscais da obra. Ele diz que a obra está dentro do cronograma, até o momento, e que a empresa está trabalhando normalmente.

A obra deveria ter sido concluída em 2018. Desde a paralisação definitiva, a estrutura foi se deteriorando. O serviço já chegou a estar 98% finalizado, mas, desde a paralisação da obra, a estrutura do prédio sofreu danos devido a casos de vandalismo e ao clima. Agora, a previsão é que encerre em meados de 2026, segundo Prudêncio.

