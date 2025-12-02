Empresa responsável por loteamento é autuada após barro invadir rua do Azambuja, em Brusque, durante forte chuva

A empresa responsável pelo loteamento de onde escoou barro pela rua Padre Antônio Eising, no bairro Azambuja, em Brusque, durante forte chuva na manhã desta terça-feira, 2, foi autuada pela Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema). Ela deverá realizar imediatamente a limpeza e a liberação do local.

Além deste caso, também houve deslizamento na rua David Hort. Assim que notificada, a equipe da Secretaria de Obras foi até o local, mobilizando quatro servidores, dois caminhões truck traçados e uma pá-carregadeira para a remoção do material e liberação da via.

“Seguiremos monitorando os pontos afetados e trabalhando onde for necessário”, diz o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho.

A rua David Hort segue interditada para a realização da limpeza do local. A expectativa da pasta é que a retirada de todo o material e sua limpeza sejam concluídas até o final da tarde desta terça e, desta forma, a rua seja liberada para o tráfego de veículos.

