Empresária de Brusque assume presidência da Câmara de Relações Trabalhistas da Fiesc

A empresária brusquense Rita Conti assumiu na quarta-feira, 10, a presidência da Câmara de Relações Trabalhistas da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc).

Esta é a primeira vez que uma mulher ocupa o cargo, que tem papel estratégico nas articulações do setor industrial com o poder público e nas negociações coletivas em nível estadual.

Rita é, atualmente, vice-presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc), vice-presidente da Associação Empresarial de Brusque (Acibr) e vice-presidente estratégica do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Brusque, Botuverá, Guabiruba e Nova Trento (Sindivest).

“A Câmara Trabalhista da Fiesc é multissetorial e de extrema relevância. Já foi protagonista em reformas trabalhistas e em muitas leis que flexibilizaram e melhoraram o dia a dia do trabalhador, como a flexibilização das férias, entre outras. Claro, é uma Câmara com a ótica do setor empresarial, envolvendo negociações coletivas e discussões macro, como o impacto da inteligência artificial nas relações de trabalho. É uma grande responsabilidade”, afirma Rita.

O presidente da Fiesc, Gilberto Seleme, destaca a confiança no trabalho de Rita.

“Uma decisão errada dos governantes nessa área impacta todo o setor produtivo. Rita tem capacidade de ouvir e negociar, características importantes no momento atual, que exige bom senso”, ressalta.

Para a presidente do Sindivest, Patrícia Conti, a nomeação de Rita para a presidência da Câmara é motivo de orgulho para Brusque e para o setor do vestuário.

“Rita é uma referência para todos nós, pela trajetória, pela postura firme e pela habilidade de conduzir com equilíbrio e estratégia temas tão sensíveis para a indústria. Tê-la à frente da Câmara Trabalhista da Fiesc é uma conquista para o setor”, afirma.

