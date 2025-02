Empresária Patrícia Conti é empossada como presidente do Sindivest, em Brusque

A empresária Patrícia Conti foi empossada, na noite de quarta-feira, 19, como presidente do Sindicato Patronal das Indústrias do Vestuário de Brusque, Botuverá, Guabiruba e Nova Trento (Sindivest). A cerimônia de posse ocorreu no hall do Centro Empresarial de Brusque (Cescb) e marcou o início da gestão 2024/2027.



Diretora comercial e sócia-fundadora da Mensageiro dos Sonhos (RC Conti), Patrícia possui experiência de mais de 25 anos na área comercial, coordenando equipes e estratégias em todo o Brasil. Ela sucede Onésia Adriana Liotto, que atuou como presidente nos últimos três anos e agora se mantém na diretoria do Sindivest como vice-presidente, reforçando a continuidade dos projetos em andamento.

“Temos diretrizes alinhadas, temos o desfile, a escolinha das costureiras, estamos na Câmara de Moda Têxtil, Câmara de Assuntos Tributários e Câmara de Relações Trabalhistas da Fiesc, e essas pautas não vão parar. Elas são importantes e fortes para quem está no associativismo, como a gente e nossos associados. O mais legal são as pontes que temos em Florianópolis, por conta da Fiesc e pela história da Rita Conti e da Onésia”, pontua Patrícia.

Segundo a vice, Onésia, a direção continuará em busca de melhorias para o setor. “O sindicato está bem estruturado, tem um planejamento estratégico, tem diretrizes bem claras. Seguir e trabalhar em prol disso também facilita a administração e a condução do sindicato. Então, a Patrícia terá um bom desempenho, pois é uma rotina que ela conhece e é um trabalho já feito, como empresária. Tocar um sindicato é como tocar nossas empresas, temos desafios e alegrias a cada dia”, completa.

Durante a solenidade, o prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, representou os executivos dos municípios abrangidos pelo sindicato. Em seu discurso, destacou o protagonismo feminino na liderança regional. Representando o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), Rita Conti também discursou, destacando a força do setor têxtil na região. Além deles, o evento contou com diversas autoridades locais.

“Temos muito respeito pelos associados e pelas entidades que estão nos apoiando, como a Acibr e o Senai. Muitas pessoas me abraçaram e me deram sustentação, e estou muito tranquila. Espero fazer uma gestão que deixe a Rita, a Onésia e todos os associados muito felizes. É uma gratidão, me sinto muito honrada”, finaliza Patrícia.

Diretoria Sindivest Gestão 2024/2027

Presidente: Patrícia Conti

Vice-presidente: Onésia Adriana Liotto

Vice-presidente estratégico: Rita Cássia Conti

Diretor financeiro: Maicon Dezideiro

Conselho Fiscal

Efetivos:

Valdir Furbriguer

Marina Kraus Muller Gamba

Moana Gevaerd Schaefer

Suplentes:

Renan Wernz Tolotti

Cassiano Vieira

