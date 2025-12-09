Empresário brusquense morre aos 80 anos

O empresário brusquense Luiz Gonzaga Becker faleceu aos 80 anos nesta terça-feira, 9. Ele era fundador da Mabelle e da DiColore, ambas do ramo de cosméticos, e sócio da Becker Construtora e Incorporadora.

Luiz estava internado havia duas semanas no Hospital Azambuja, onde tratava uma infecção bacteriana. Ele deixa a esposa, quatro filhos, sendo três homens e uma mulher, e sete netos enlutados.

O sepultamento ocorrerá no cemitério Parque da Saudade, às 9h desta quarta-feira, 10. Luiz era natural de Florianópolis, mas morava em Brusque desde 1945. Nas redes sociais, a Mabelle e a DiColore publicaram notas de pesar.

A Mabelle informou que permanecerá fechada nesta terça-feira, para que a equipe possa se despedir e honrar “a memória de alguém que fez parte da história e do coração deste lugar”.

“Neste momento de dor, nos unimos em solidariedade, oferecendo nossas orações, carinho e respeito. Que a força e a serenidade confortem o coração de todos os familiares e amigos”, diz a DiColore.

