O empresário Alex Buschirolli, proprietário do centro comercial BKR Park Mall, localizado em frente ao estádio Augusto Bauer, confirmou que entrou com uma ação indenizatória contra a Federação Catarinense de Futebol (FCF). O motivo é o impasse ocorrido em 1º de março, quando a entidade instalou um banner para bloquear a vista que o bar Na Cara do Gol, no centro comercial, tem do gramado. No dia do ocorrido, Buschirolli já havia manifestado a intenção de entrar na Justiça.

Quanto à decisão tomada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina (TJDFut-SC) que determina a interdição imediata do Augusto Bauer, Buschirolli afirma que seus advogados ainda farão uma avaliação para verificar se há medidas cabíveis. Também se coloca à disposição do proprietário do estádio, Clube Atlético Carlos Renaux, para auxílios jurídicos na Justiça Desportiva.

Consta no texto da denúncia que o Carlos Renaux omitiu à FCF o fato de metade do recuo de 3 metros da linha de fundo à parede pertencer ao centro comercial. Buschirolli contesta a versão e afirma que a entidade estava ciente desde o ano passado, quando informou o diretor de competições da FCF, Carlos Fernando Crispim em uma visita ao prédio.

O empresário relata ainda que os problemas da FCF com o centro comercial não se reservam às janelas do bar. “A Federação não quer que haja vista para o campo nem das salas do quarto pavimento, nem dos camarotes [do ático do prédio].”

Em resposta a uma solicitação de O Município, o Carlos Renaux afirmou na manhã desta quarta-feira, 19, que não foi notificado oficialmente da decisão de interdição. Portanto, afirma não saber o que de fato consta na decisão do TJD. Uma posição oficial do clube só será manifestada após a ciência total do clube sobre a decisão e uma reunião do departamento jurídico do clube.

O Município também entrou em contato com a Federação Catarinense de Futebol e com a defesa do Brusque Futebol Clube no julgamento desta terça-feira, mas não obteve respostas sobre a interdição do Augusto Bauer nem sobre detalhes do julgamento até a publicação desta matéria.

