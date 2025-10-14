Empresário de Brusque protocola denúncia em comissão internacional contra Brasil e em defesa de Bolsonaro

O empresário Danilo Visconti, que foi candidato a prefeito de Brusque em 2024, protocolou, junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), da Organização dos Estados Americanos (OEA), uma denúncia formal contra o Estado Brasileiro, em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O documento alega que as medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do inquérito contra Bolsonaro, violam garantias como liberdade pessoal e direito à defesa.

Entre as restrições questionadas estão o uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar noturno e integral nos fins de semana, além da proibição de comunicação com aliados políticos.

Na petição, o empresário pede que a Comissão dos Direitos Humanos determine medidas cautelares em favor de Bolsonaro e investigue o Estado Brasileiro, sob alegação de violar os artigos 7º, 8º e 25º da Convenção Americana.

