Empresário desaparecido: buscas no mar de Balneário Camboriú seguem pelo terceiro dia
Bombeiros divulgam balanço dos trabalhos
Bombeiros divulgam balanço dos trabalhos
As buscas pelo empresário Jhon Pool Pacheco (35) chegaram ao terceiro dia nesta quarta-feira, 7. Ele foi vítima de um acidente com moto aquática entre Porto Belo e Balneário Camboriú no domingo, 4, e está desaparecido. O amigo dele, que estava junto no momento do acidente, foi localizado com vida.
A dupla partiu da região da praia do Caixa d’Aço, em Porto Belo, com destino a Balneário Camboriú, quando caiu da embarcação e não conseguiu retornar.
Os trabalhos de busca são realizados na região das praias agrestes de Balneário. Na ocasião, o amigo de Jhon foi localizado com vida por volta das 23h do dia do acidente, flutuando próximo à Praia do Estaleirinho, a cerca de 400 metros da costa.
Na noite desta terça-feira, 6, os bombeiros divulgaram um balanço das buscas. A operação é integrada com a Polícia Militar. A esposa de Jhon, Camila, divulga a operação nas redes sociais. Nesta quarta, ela agradeceu pelo apoio e orações.
O Corpo de Bombeiros afirma que realiza buscas em uma vasta área costeira e marítima. Além disso, realiza sobrevoos com aeronave. O helicóptero Água-07, da PM, atua na ocorrência, bem como as duas embarcações de resgate marítimo dos bombeiros.
“Apesar dos esforços, a vítima não foi localizada. As forças de segurança e demais entidades colaboradoras permanecem mobilizadas e comprometidas com a localização da vítima. Novas informações serão divulgadas assim que disponíveis”, disseram os bombeiros nesta terça.
John é casado, pai de três filhos pequenos e empresário em Balneário Camboriú. Nas redes sociais, a esposa, amigos e familiares seguem pedindo ajuda para localizar o homem. “Precisamos de você, meu amor. Orem pela nossa família”, escreveu a esposa em uma publicação.
Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora: