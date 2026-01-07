Empresário desaparecido: buscas no mar de Balneário Camboriú seguem pelo terceiro dia

As buscas pelo empresário Jhon Pool Pacheco (35) chegaram ao terceiro dia nesta quarta-feira, 7. Ele foi vítima de um acidente com moto aquática entre Porto Belo e Balneário Camboriú no domingo, 4, e está desaparecido. O amigo dele, que estava junto no momento do acidente, foi localizado com vida.

A dupla partiu da região da praia do Caixa d’Aço, em Porto Belo, com destino a Balneário Camboriú, quando caiu da embarcação e não conseguiu retornar.

Os trabalhos de busca são realizados na região das praias agrestes de Balneário. Na ocasião, o amigo de Jhon foi localizado com vida por volta das 23h do dia do acidente, flutuando próximo à Praia do Estaleirinho, a cerca de 400 metros da costa.

Balanço da operação

Na noite desta terça-feira, 6, os bombeiros divulgaram um balanço das buscas. A operação é integrada com a Polícia Militar. A esposa de Jhon, Camila, divulga a operação nas redes sociais. Nesta quarta, ela agradeceu pelo apoio e orações.

O Corpo de Bombeiros afirma que realiza buscas em uma vasta área costeira e marítima. Além disso, realiza sobrevoos com aeronave. O helicóptero Água-07, da PM, atua na ocorrência, bem como as duas embarcações de resgate marítimo dos bombeiros.

“Apesar dos esforços, a vítima não foi localizada. As forças de segurança e demais entidades colaboradoras permanecem mobilizadas e comprometidas com a localização da vítima. Novas informações serão divulgadas assim que disponíveis”, disseram os bombeiros nesta terça.

O empresário

John é casado, pai de três filhos pequenos e empresário em Balneário Camboriú. Nas redes sociais, a esposa, amigos e familiares seguem pedindo ajuda para localizar o homem. “Precisamos de você, meu amor. Orem pela nossa família”, escreveu a esposa em uma publicação.

