Empresário é baleado na cabeça durante tentativa de assalto em Indaial e assaltante acaba morto

Na manhã desta quarta-feira, 10, uma tentativa de assalto a uma casa em Indaial resultou na morte de um homem envolvido no crime. O caso foi registrado por volta das 8h.

Conforme informações preliminares, um empresário conhecido da cidade foi surpreendido em casa com a presença do assaltante, que teria estacionado uma moto próximo ao local e se aproximado a pé.

O assaltante aproveitou-se do fato de o sistema de alarme da casa já ter sido desativado devido ao horário e entrou na residência, rendendo os familiares que estavam na casa dentro de um quarto, conforme apurado por Judson Lima, do portal Vale do Itajaí Notícias.

Em seguida, segundo relato da família, ele começou a exigir dinheiro dos proprietários e deu um disparo contra o empresário, que passou raspando ao lado de sua cabeça. No momento, ainda conforme uma das vítimas, um familiar que estava rendido entrou em luta corporal com o assaltante, conseguiu tirar a arma dele e atirou contra o assaltante, que morreu no local.

A Polícia Militar e a Polícia Científica atuaram na ocorrência no local. A Polícia Civil realiza as investigações do caso. Novas informações devem ser divulgadas em breve.

Leia também:

1. Paulo Eccel dá largada para as eleições de 2026 e defende direitos trabalhistas para autônomos

2. Molas Brusque reduz seus índices de rotatividade e absenteísmo com programa de bonificação

3. VÍDEO – Dupla sertaneja João Bosco e Vinícius é presenteada com “cachaça de calcinha” por prefeito de Botuverá

4. PM-SC abre vagas para agentes temporários em Brusque; saiba como se inscrever

5. Vencedor do The Voice Kids fará show em evento gratuito em Guabiruba



Assista agora mesmo!

Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes:

