Empresário e diretor da Ampebr morre aos 70 anos em Brusque

O diretor da Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr), Wolfgang Kurt Busching, morreu aos 70 anos nesta segunda-feira, 29. Ele era membro da entidade há cerca de duas décadas.

Em nota, a Ampebr afirma que ele foi um dos diretores mais envolvidos e atuantes no fomento da economia e no desenvolvimento das empresas locais. “Sempre cordial e alegre, será lembrado como um amigo leal e dedicado”, diz.

Natural da Alemanha e profundo entusiasta da indústria têxtil, Wolfgang fez de Brusque sua morada.

“Aqui, trabalhou, empreendeu, prosperou e alcançou reconhecimento pela ética e retidão que sempre conduziram seus passos, na vida pessoal e profissional. Aos familiares e amigos enlutados, externamos os mais sinceros sentimentos de toda a diretoria, associados e colaboradores da Ampebr”, finaliza a nota.