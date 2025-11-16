Empresário Luciano Hang participa de mutirão de combate à pichação em Joinville

O empresário brusquense Luciano Hang participou, neste sábado, 15, de mutirão de combate à pichação em Joinville.

Hang esteve com o prefeito Adriano Silva, a vice-prefeita Rejane Gambin, servidores da Prefeitura de Joinville, integrantes do 62º Batalhão de Infantaria do Exército e voluntários, que se reuniram para limpar e pintar imóveis públicos e particulares no área central da cidade.

No início da manhã, o grupo se reuniu na Praça da Biblioteca Pública Prefeito Rolf Colin. Após serem recepcionados, cada grupo se dirigiu a um dos pontos que estava mapeado para a realização da atividade. Foram pintadas fachadas, paredes, portas e estruturas que servem como pontos de espera para redes de fiação.

“Eu quero agradecer a todos os voluntários, ao Luciano Hang que veio a Joinville acompanhar o mutirão. Agradecer as pessoas que usaram o aplicativo da prefeitura para informar onde estavam as pichações e assim criamos o mapa de calor para sabermos onde estão as pichações. Aos proprietários que estão se envolvendo. Essa união da sociedade reforça o sentimento de pertencimento e comprometimento para que a baderna não tome conta. Para que a gente possa efetivamente ter uma cidade bonita”, reforça o prefeito Adriano Silva.

O empresário Luciano Hang elogiou a iniciativa e, além de auxiliar na pintura em alguns pontos ao lado do prefeito Adriano e da vice Rejane, afirmou que a ação serve de inspiração a outros municípios brasileiros.

“Quero parabenizar o prefeito, porque esse tipo de ação vai fazer com que outros prefeitos no Brasil todo comecem a agir. Nós precisamos deixar as cidades, principalmente os centros, voltarem para a população. A cidade pichada é uma cidade sem dono. E tudo começa com limpeza e organização. Aliás, eu coloquei recentemente um vídeo de vocês pintando edifícios históricos e deu uma repercussão muito grande. Eu acho que Joinville tá dando esse passo importante para mudar a mentalidade das pessoas”, ressalta Hang.