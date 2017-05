Empresários brusquenses recebem Comenda do Mérito Industrial

Os industriais Ademar Sapelli, de Brusque, Álvaro Weiss, de São Bento do Sul, Carlos Rodolfo Schneider, de Joinville, José Samuel Thiesen, de Saudades, além do governador Raimundo Colombo, receberam a Ordem do Mérito Industrial de Santa Catarina, nesta sexta-feira, 19, em Florianópolis.

Instituída pela Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc), a comenda é o mais alto reconhecimento da indústria do Estado. O industrial Ingo Fischer, de Brusque, também recebeu a Ordem do Mérito Industrial, entretanto, a homenagem foi feita pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Criada em 2000, a Ordem do Mérito Industrial reconhece, por ano, até cinco personalidades ou organizações que tenham contribuído para o desenvolvimento da indústria catarinense. Já a Ordem do Mérito Industrial da CNI foi criada em 1958. Anualmente, no máximo dez federações industriais conseguem aprovar indicações entre as 27 do País.

Ingo Fischer discursou em nome de todos os homenageados. Eles destacou a história da empresa Irmãos Fischer, que atua em Brusque há 50 anos e conta com mais de mil funcionários.

“É com agradecimento e justificado orgulho que revejo minha trajetória até aqui hoje, partindo com poucas ferramentas, a cara e a coragem, mas com o ideal de crescimento brilhando a minha frente”.

O brusquense também falou sobre as dificuldades enfrentadas por todos os empresários do país. “Todos os dias precisamos superar os mais sólidos entraves que todos aqui conhecemos muito bem, excesso de burocracia, sistema tributário caro e complexo, legislação trabalhista e ambiental que mais travam do que protegem, para citar apenas alguns dos inúmeros problemas que enfrentamos”.

Por fim, Fischer ressaltou a importância do otimismo e confiança dentro das empresas. “Precisamos de renovação diária da confiança do empresário, o otimismo é o insumo básico da liderança e, como líderes em nossas empresas, todos os dias precisamos investir constantemente em tecnologia, processos, visando as tendências do mercado sendo inteligentes e competitivos”.

O presidente da Fiesc, Glauco José Côrte, parabenizou os homenageados e ressaltou a situação diferenciada de Santa Catarina, com sinais de retomada e bons indicadores na geração de emprego, mesmo diante da crise nacional, tendo, por exemplo, a menor taxa de desocupação do país. E para continuar promovendo um ambiente favorável ao desenvolvimento, voltou a defender o não aumento de impostos.

“Hoje é um dia festivo, um momento de homenagear pessoas que nos incentivam a seguir sempre em frente, homenagear pelos relevantes serviços prestados ao estado e ao país. São trajetórias que têm em comum a dedicação ao trabalho e a capacidade de liderar”, afirmou o presidente da Fiesc, Glauco José Côrte.

Prestigiaram a solenidade o vice-prefeito Ari Vequi e o reitor do Centro Universitário de Brusque (Unifebe), Günther Lother Perstchy.