Empresários de Brusque e região participam de encontro voltado a oportunidades de negócios com a China

Nesta terça-feira, 28, empresários de Brusque e outras cidades, como Gaspar, Ilhota e Rio dos Cedros, participaram de um encontro com representantes de grupos empresariais chineses, voltado à apresentação de ideias e potenciais parcerias comerciais entre os dois países.

O evento foi realizado no Hotel Monthez e contou com um almoço para os convidados. A maioria dos empresários locais presentes atua no setor têxtil, tradicional na região e de grande interesse para o mercado chinês.

A iniciativa foi organizada pela Nei Assessoria, em parceria com Juliana Piispa, especialista em negócios internacionais e interlocutora de grupos empresariais e industriais da China.

Fomentar a cooperação entre os países

Responsável por intermediar o relacionamento entre empresários brasileiros e chineses, Juliana destacou que sua missão é fomentar e facilitar a cooperação estratégica com a China.

“Tive o prazer de receber em Pequim a delegação de Santa Catarina, liderada pelo governador Jorginho Mello, durante sua visita ao país, quando o estado buscava potenciais compradores para sua produção de carne. Foi o próprio governador quem sugeriu este encontro em Brusque, uma das regiões mais prósperas do estado”, afirmou.

Durante a preparação do evento, Juliana identificou uma oportunidade de sinergia com o setor têxtil local.

“Uma das empresárias chinesas que possui interesse no Brasil é líder na produção de tapetes em seu país, responsável pela maior operação do segmento na China. Por isso, é um prazer promover este encontro com empresários têxteis de Brusque e região, reconhecidos nacionalmente pela tradição e excelência de seu trabalho”, destacou.

Por fim, Juliana ressaltou que há interesse do mercado chinês em instalar indústrias em Santa Catarina, embora a disponibilidade de mão de obra ainda seja um desafio. Segundo ela, há também a intenção de investir em educação e capacitação de futuros colaboradores.

“A ideia é criar um Conselho de Cooperação Brasil-China para estabelecer pautas e ampliar as oportunidades entre os mercados dos dois países. Santa Catarina é vista com grande destaque pelos chineses, e a conversa de hoje pode ser o início de grandes negócios”, concluiu.

Próximos passos

Entre os dias 26 de novembro e 2 de dezembro, Juliana receberá em Florianópolis uma comitiva de empresários chineses de diversos setores, incluindo alguns dos maiores compradores de carne bovina e de frango da China.

A expectativa é que, em 2026, entre quatro e cinco grupos empresariais chineses visitem diferentes cidades catarinenses, incluindo Brusque.

Participaram do encontro representantes das empresas: P.A Indústria têxtil, PROFIT Confecções, BR Indústria Têxtil, Indústria Têxtil, Indústria Verdetec, Staack Indústria Têxtil, Tendência Indústria Têxtil, Sorveteria Maroma, Indústria Têxtil Rio do Cedro, OV FINE CHEMICALS Indústria Produtos Químicos, Benetex Reciclagem Têxtil, Grupo DDX Indústria Têxtil, Registro de Imóveis, Aeródromo Fazenda Aéreo Amil e Nei Assessoria.

