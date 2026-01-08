Empresários relatam prejuízos durante interdição da avenida Primeiro de Maio, em Brusque

Empresários relatam prejuízos durante a interdição da avenida Primeiro de Maio, em Brusque. A situação foi debatida em reunião entre o Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sindilojas) e o vice-prefeito, Deco Batisti, na tarde desta quinta-feira, 8.

Durante o encontro, foi informado que, mesmo com o acesso permitido ao comércio local, a interdição tem provocado impactos diretos nos estabelecimentos, dificultando o fluxo de clientes, fornecedores e prestadores de serviço, além de gerar prejuízos aos negócios instalados ao longo da via.

Os empresários relataram as dificuldades enfrentadas e reforçaram a necessidade de informações claras sobre prazos, etapas da obra e alternativas para minimizar os transtornos.

Como encaminhamento, ficou agendada uma nova reunião para a manhã de segunda-feira, 12, às 9h, na sede do Sindilojas, ocasião em que a prefeitura deverá apresentar detalhes técnicos, cronograma atualizado e um plano de execução da obra, com foco na redução dos impactos ao comércio.

