Empresários se reúnem para debater a segurança pública de Brusque e região

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sindilojas) e o apoio da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (ACIBr), reuniu empresários, autoridades e representantes da Polícia Civil e Militar de Santa Catarina para debater a segurança pública na região.

O encontro informal foi realizado na noite da quinta-feira, 6, e apresentou os avanços dos últimos anos por meio da parceria de entidades de classe com o poder público e os órgãos de segurança.

Empresários de vários segmentos, além de representantes da segurança pública do estado, participaram da reunião, como o coronel Sinval Santos da Silveira Júnior, secretário adjunto de Segurança Pública de Santa Catarina; Ulisses Gabriel, delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina; além do coronel Ronaldo da Silva Cruz, comandante regional da Polícia Militar para o Médio e Alto Vale.

O encontro teve ainda a participação dos prefeitos de Brusque, André Vechi; Guabiruba, Valmir Zirke; e Botuverá, Victor Wietcowsky; bem como do vice-prefeito de Nova Trento, Laerci Girola.

“Esse encontro tem como objetivo mostrar a força do associativismo, das associações e dos empresários na construção de algo positivo para a nossa sociedade. No caso aqui específico, no sistema de câmeras de monitoramento, houve uma grande evolução no ano de 2020 e, de lá para cá, tivemos uma redução do número de furtos, roubos e assaltos. Agora, em 2025, queremos avançar ainda mais com essa tecnologia”, destacou o presidente da CDL de Brusque, Valter Kohler.

O presidente do Sindilojas, Marcelo Gevaerd, considera a união das entidades essencial para os bons índices de segurança da região.

“Queremos mostrar para o governo, que Brusque hoje faz muito pela segurança. Temos entidades unidas e empresários que trabalham juntos, em torno de um objetivo comum. Esse projeto iniciou em 2008, com a mobilização para a instalação das câmeras de monitoramento. Depois, em 2020, foi ampliado, com novas tecnologias e, em paralelo, temos os convênios com os órgãos de segurança. Por trás de cada iniciativa dessa, sempre existiu o empresário e as entidades”.

Marlon Sassi, presidente da Acibr, também destacou a importância da parceria com o poder público para melhorar a qualidade de vida da população. “Hoje mostramos que a união do poder público e da iniciativa privada pode dar um grande resultado. Um dos pilares do desenvolvimento é a segurança, e nós caminhamos sempre com esse objetivo, mostrando que podemos, sim, fazer a diferença e contribuir para a segurança da nossa região”.

A vice-presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc), Rita Cassia Conti, participou do encontro e ressaltou a necessidade de mais efetivo tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar de Brusque.

“O nosso estado tem números excelentes, assim como a nossa cidade. Porém, nós não podemos ser culpados por ser bons. Temos que ter bons números, continuar com esse trabalho, mas precisamos de um reforço cada vez maior. Esse encontro de hoje mostra a força do Conselho das Entidades e o quanto a nossa região, principalmente, através dos empresários, contribui”.

Apresentação dos resultados

Na ocasião, o ex-presidente da Acibr, Halisson Habitzreuter, apresentou o case de sucesso em relação à segurança pública. Durante sua gestão, foi criado, em parceria com outras entidades, o convênio de Radiopatrulha, que substituiu os antigos Fumpom e Funrebom, e, desde 2018, é uma das principais fontes de financiamento dos órgãos de segurança pública de Brusque.

O formato do convênio agora é replicado em várias cidades de Santa Catarina, que enxergaram nessa parceria uma forma de contribuir e melhorar o trabalho realizado pela polícia em seus municípios.

“Nós precisamos ter um ambiente onde, primeiramente, a segurança pública esteja garantida. E só através disso vamos conseguir gerar desenvolvimento econômico e, por consequência, desenvolvimento social”.

Fabrício Zen, ex-presidente da CDL Brusque, relembrou todo o histórico do envolvimento dos empresários na questão da segurança pública da região, que iniciou em 2008, com as primeiras câmeras de monitoramento instaladas na cidade, quando o empresário Ariberto Staack era o presidente da entidade e deu início à mobilização.

“Com o passar dos anos, a tecnologia foi evoluindo. Hoje temos as câmeras OCR, que trouxeram um reforço para a segurança da região, como uma ferramenta a mais para as polícias fazerem seu trabalho de excelência, e queremos continuar fomentando e acreditando nesse projeto tão vindouro, que a cada ano continua com mais força”.

Anfitrião da noite, o ex-presidente da CDL Brusque, Ariberto Staack, ressaltou a evolução da tecnologia e a importância de as entidades continuarem unidas no mesmo propósito da segurança pública.

“De 2008 para cá, a tecnologia evoluiu muito. Substituímos o primeiro sistema pelo atual, com o apoio de vários empresários, que participaram de uma reunião aqui nesse mesmo local e entenderam a importância de contribuir com esse projeto. Agora, com a tecnologia ainda mais avançada, queremos continuar evoluindo, proporcionando o melhor para a nossa região”.

Brusque como exemplo

Os representantes da segurança pública de Santa Catarina presentes no encontro destacaram a importância da união da classe empresarial para os bons índices de Brusque e região.

O delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, afirma que a cidade é um exemplo para o estado. “Sempre cito exemplos da integração social em prol do bem comum e o caso de Brusque é um grande modelo. Aqui as pessoas se reúnem para fazerem ações que vão repercutir para a sociedade. Vejo na cidade uma proatividade, em que as pessoas buscam melhorar o ambiente que vivem”.

Comandante regional da Polícia Militar, coronel Ronaldo da Silva Cruz, enaltece a iniciativa das entidades para proporcionar aos órgãos de segurança boas condições de trabalho. “A segurança de toda uma região não é feita só pela Polícia Militar e Civil. A sociedade civil organizada também é importante nesse papel, trabalhando junto com as forças policiais, principalmente nas ações de prevenção. É muito importante ter momentos como esse, em que a Polícia Militar e Civil está próxima da comunidade, dos empresários, e assim consegue saber das necessidades e pode atuar da melhor maneira”.

O secretário adjunto de Segurança Pública, coronel Sinval Santos da Silveira, afirma que o governo do estado planeja grandes investimentos em tecnologia para a segurança de Santa Catarina. “Brusque sempre foi um diferencial na mobilização do empresariado em torno da segurança pública. Só temos a ganhar com isso. Hoje, um dos objetivos do governador é melhorar ainda mais a tecnologia na segurança do nosso estado, principalmente com a utilização das câmeras. Com certeza, esses investimentos que devem iniciar ainda neste ano, vão agregar ainda mais para que Santa Catarina continue sendo o estado mais seguro do país”.

Representando os prefeitos da região, André Vechi, destacou que a mobilização das entidades é essencial para manter o nível da segurança pública e qualidade de vida de toda a região.

“Parabenizo o trabalho das entidades de classe por essa preocupação com a região. Ter o empresariado envolvido, protagonizando esse tipo de encontro é fundamental para manter o alinhamento com o setor público e os anseios e demandas da sociedade. Vamos sair daqui focados, remando para o mesmo lado, buscando melhorar a segurança e a qualidade de vida de todos os cidadãos”.

