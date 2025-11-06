Empresas de Brusque são destaques no Prêmio Líderes 2025

As empresas de Brusque Appel e RenauxView foram reconhecidas no Prêmio Líderes do Brasil 2025 – Edição SC, na quarta-feira, 5. A RenauxView recebeu a homenagem especial “Empreendedorismo Catarinense: 100 anos”. Já a Appel foi destacada na divisão “Trajetória Empresarial: 50 anos”.

O evento de premiação foi prestigiado por autoridades, como o governador Jorginho Mello (PL). O Prêmio Líderes do Brasil reconhece empresas, marcas e pessoas que contribuem para o desenvolvimento do estado, destacando resultados consistentes, compromisso com sustentabilidade, responsabilidade social, governança e inovação.

“Santa Catarina é hoje um dos grandes símbolos do empreendedorismo no Brasil. É um estado que consegue unir inovação, produtividade e qualidade de vida, e isso aparece claramente nas lideranças que estamos reconhecendo aqui. Cada homenageado representa esse espírito inovador e colaborativo que faz de Santa Catarina uma referência nacional”, diz o presidente do Lide RS e SC, Delton Batista.

“O Lide tem muito orgulho de reunir e valorizar quem transforma ideias em resultados e ajuda a construir um estado que inspira cada vez mais o Brasil”, finaliza.

Os vencedores foram indicados por um colégio composto por personalidades de Santa Catarina, além de comitês formados por representantes do ecossistema Lide RS e SC. A escolha final coube ao Conselho Estratégico e às lideranças das verticais temáticas do grupo.

Durante o evento, foram reconhecidas lideranças empresariais de oito setores: Agronegócio e Alimentos; Economia Criativa, Turismo e Entretenimento; Ecossistema Empresarial; Indústria; Infraestrutura e Logística; Inovação e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário; Tecnologia e Inovação; e Varejo (confira a lista dos vencedores abaixo).

Categoria Líderes Setoriais

Varejo – Nilso Berlanda, fundador da Berlanda

Indústria – Alexandre Wiggers, diretor-presidente da Condor S.A

Agronegócio e Alimentos – Everton Gubert, CEO da Agriness

Inovação e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário – Anderson Becker, CEO da ABecker

Tecnologia e Inovação – Gisele Lopes, reitora em exercício da Unesc, pela plataforma IntegraTur/Unesc

Economia Criativa, Turismo e Entretenimento – Egídio Ferrari, prefeito de Blumenau, pela 40ª edição da Oktoberfest

Infraestrutura e Logística – Mateus Locks, do Grupo Setep Construções S.A

Ecossistema Empresarial – Arnaldo Glavam Jr., fundador do Grupo AG Capital

Categoria Líderes ESG

Governança Corporativa – Eduardo Ferrari, da Quanta Previdência

Impacto Sustentável – Renata Zobaran, da TopMed Saúde

Responsabilidade Social – Sérgio Brincas, diretor-presidente do Grupo Baía Sul, pelo Projeto Restauração Hospital de Caridade

Tecnologia para Cidades Inteligentes – Felippe Prates, fundador da Novalogic

Movimento Empresa Saudável – Gabriela Rizzo Cirne Lima, CEO do Grupo Malwee

Educação para o Futuro – Rui Schneider, presidente do Sicoob Central SC/RS, pelo Instituto Sicoob

Categoria Destaques Empresariais

Parceiros de Valor – Neivor Canton, presidente da Aurora

Crescimento Empresarial – André Oliveira, CEO da Motorista PX

Comunicação Estratégica – José Koch, CEO do Grupo Koch

Trajetória Lide Mulher 2025 – Maria Regina de Loyola

Lide Mulher 2025 – Bruna Olivo, vice-presidente da La Moda

Lide Futuro 2025 – Ronal Resmini Balena, CEO da Myside

Trajetória Empresarial: 40 anos – OneWG

Trajetória Empresarial: 50 anos – Appel

Categoria Reconhecimento

Instituição do Ano – Bolshoi 25 anos – Valdir Steglich, presidente do Instituto Bolshoi

Homenagem Lide Cultura – Paula Borges, do Instituto Maratona Cultural

Homenagem Empresa Incentivadora do Esporte Nacional – Eduardo Sattamini, da Engie Brasil

Liderança Catarinense Destaque Institucional – Fernando Comim

Liderança Catarinense Destaque Trajetória – Aldo Garcia, CEO da Betha Sistemas

Líder Empresarial do Ano – Dayane Titon, diretora Comercial e Marketing da Baly

Prêmio – Homenagens Especiais

Empreendedorismo Catarinense: 100 anos – Armando Hess, presidente da RenauxView

Empreendedorismo Catarinense: 100 anos – Leonardo Zipf, CEO da Duas Rodas

Liderança Catarinense Destaque Global – Ricardo Faria, fundador e chairman do Grupo Granja Faria

Reconhecimento pelo Incentivo ao Empreendedorismo – Jorginho Mello, governador de Santa Catarina

