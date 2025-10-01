Empresas poderão construir abrigos de ônibus em Brusque para abater impostos; conheça projeto de lei

Um projeto de lei propõe que empresas possam construir abrigos de ônibus em Brusque para abater impostos em até dois anos. A proposta, de autoria do prefeito André Vechi (PL), tramita na Câmara de Vereadores em regime de urgência.

Como o projeto envolve incentivo tributário, não pode ser classificado como uma parceria público-privada. Portanto, será realizado a partir de uma seleção pública.

Os interessados deverão construir os abrigos conforme os padrões definidos pela prefeitura, apresentar orçamento detalhado da obra para aprovação da administração e executar a construção em área pública indicada pelo município.

Além disso, as empresas terão prazo máximo de seis meses para concluir a obra, podendo ser prorrogado por mais dois meses, apenas uma vez.

Outro benefício para a empresa será um pequeno espaço para publicidade própria nos abrigos. Não poderão ser veiculadas mensagens de cunho ofensivo. No abrigo, deverá constar a menção: “este abrigo foi construído com apoio da iniciativa privada, em parceria com a Prefeitura de Brusque”.

Abatimento de impostos

O projeto prevê que o valor investido na construção poderá ser abatido do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). No segundo caso, o abatimento só será autorizado para empresas fora do Simples Nacional, regime simplificado de impostos para micro e pequenas empresas. Após o prazo de dois anos para abatimento, se houver saldo não utilizado, ele será perdido.

A entrega da obra deverá ser acompanhada de relatório técnico com descrição detalhada da execução, além de notas fiscais e comprovantes de gastos compatíveis com o orçamento aprovado anteriormente.

Caso a empresa não apresente todos esses itens, perderá o direito à compensação tributária. Se a compensação já tiver sido utilizada, os valores serão cobrados de volta com juros, multa e correção, conforme a legislação municipal.

Impacto de R$ 52 mil na arrecadação em 2026

A Secretaria da Fazenda realizou um estudo sobre o impacto da medida, considerando o custo de dez abrigos de ônibus avaliados em R$ 20 mil cada.

O impacto previsto é de cerca de R$ 52,8 mil em 2026, podendo chegar a R$ 61,6 mil em 2029. Essa perda de receita, no entanto, está dentro das metas fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal.

“A proposta demonstra equilíbrio entre a participação do setor privado na execução de equipamentos públicos urbanos e a necessária responsabilidade fiscal, contribuindo para a melhoria do planejamento urbano e para o fortalecimento do transporte coletivo”, justifica o prefeito.

Segurança no transporte público

O prefeito destaca que o projeto oferece mais segurança e conforto aos usuários do transporte coletivo. De acordo com ele, a medida é fundamental para proteger a população das condições climáticas e para qualificar a infraestrutura urbana de Brusque.

Vechi explica que o projeto é urgente porque garante benefício rápido com a construção dos abrigos, cria regras claras para as empresas, possui recursos previstos em lei e precisa ser aprovado logo para que o planejamento seja concluído e as obras iniciem já no começo de 2026.

Assista agora mesmo!

Quem foram os primeiros religiosos de Guabiruba:

