Encerramento da 10ª edição dos Jogos Comunitários de Botuverá acontece neste sábado; confira horários

Acontece neste sábado, 15, a cerimônia de encerramento da 10ª edição dos Jogos Comunitários de Botuverá. O evento é promovido pela Prefeitura de Botuverá, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude.

A programação inicia no Ginásio do Imigrante, a partir das 17h, com a disputa do terceiro lugar do futsal masculino, seguida da grande final às 18h. Logo após, a partir das 19h, a comemoração segue na Sociedade União, anexa ao ginásio, onde ocorrerá a cerimônia oficial de encerramento e a entrega de troféus e medalhas de todas as modalidades.

Durante o evento, também será feita a premiação da classificação geral.

O secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude, Marcos Fonseca, destacou o significado simbólico desta edição. “Encerramos os Jogos Comunitários com o sentimento de dever cumprido e de orgulho. Foram dias de competição, mas, acima de tudo, de convivência e união entre os bairros e comunidades. O esporte, em Botuverá, é sinônimo de amizade e desenvolvimento social”, afirmou.

Assista agora mesmo!

Como eram os bailes que apresentavam as jovens de Brusque à sociedade em noites de gala:

