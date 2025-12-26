Brusque carrega em sua memória coletiva episódios climáticos que moldaram sua identidade, revelando a capacidade de resiliência de sua população.

Entre esses acontecimentos, destaca-se a enchente que atingiu o município no fim da década de 1970, episódio que permanece como referência emblemática da história local.

Brusque há 47 anos 

Foi em 26 de dezembro de 1978 que a cidade enfrentou um dos maiores desafios de sua trajetória, quando o rio Itajaí-Mirim saiu do leito e transformou o cenário natalino em um quadro de emergência.

Com efeito, as chuvas intensas que caíram no dia anterior provocaram o alagamento de ruas, residências e estabelecimentos comerciais, impondo à comunidade uma situação de alerta permanente.

Nesse contexto, famílias foram obrigadas a deixar seus lares, bens materiais foram perdidos e a mobilização coletiva tornou-se essencial.

Voluntários prestaram auxílio, desconhecidos mobilizaram-se em iniciativas diretas e instituições locais direcionaram recursos para reduzir os danos e restabelecer a segurança básica.

Sobretudo, consolidou-se um cenário de solidariedade que permanece vivo na memória da cidade.

Brusque
Foto então registrada em 26 de dezembro de 1978/Arquivo: Érico Zendron (Henrique Brattig)/Via Brusque Memória

Brusque atual

Quase meio século depois, Brusque apresenta um ambiente urbano profundamente transformado.

Comparando registros fotográficos de 1978 com imagens atuais, observa-se, pois, a requalificação de vias antes submersas, a presença de edificações modernas e a expansão da infraestrutura em áreas outrora vulneráveis.

Por conseguinte, o contraste entre passado e presente evidencia avanços materiais e institucionais, resultado de investimentos, planejamento e aprimoramentos técnicos.

brusque
Brusque então vista na atualidade/Foto: Ciro Groh/O Município

Brusque e a prevenção

Nesse percurso, destacam-se elementos de aprendizado coletivo, entre eles o aprimoramento da resposta a eventos extremos, o fortalecimento dos mecanismos de apoio e a evolução das práticas de gestão pública e privada voltadas à prevenção.

Assim, a enchente de 1978 permanece como referência histórica e parâmetro de evolução, sem perder de vista que desafios climáticos continuam a exigir vigilância, dados confiáveis e coordenação.

rusque
Foto então registrada em 26 de dezembro de 1978/Arquivo: Érico Zendron (Henrique Brattig)/Via Brusque Memória

Imagens comparativas

tempo

Brusque

Brusque

Brusque

Brusque

Brusque

Galeria de fotos

enchente
Arquivo: Érico Zendron (Henrique Brattig)
Foto: Ciro Groh
enchente
Arquivo: Érico Zendron (Henrique Brattig)
enchente
Foto: Ciro Groh
Arquivo: Érico Zendron (Henrique Brattig)
enchente
Foto: Ciro Groh

brusque
Arquivo: acervo particular Érico Zendron (Henrique Brattig)
enchente
Foto: Ciro Groh
enchente
Arquivo: Érico Zendron (Henrique Brattig)
enchente
Foto: Ciro Groh
enchente
Arquivo: acervo particular Érico Zendron (Henrique Brattig)
enchente
Foto: Ciro Groh
Arquivo: acervo particular Érico Zendron (Henrique Brattig)
enchente
Foto: Ciro Groh
Brusque
Arquivo: Érico Zendron (Henrique Brattig)
Brusque
Foto: Ciro Groh
Brusque
Arquivo: Érico Zendron (Henrique Brattig)
Brusque
Foto: Ciro Groh
Brusque
Arquivo: Érico Zendron (Henrique Brattig)
Brusque
Foto: Ciro Groh
Brusque
Arquivo: acervo particular Érico Zendron (Henrique Brattig)
Brusque
Foto: Ciro Groh

