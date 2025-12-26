Brusque carrega em sua memória coletiva episódios climáticos que moldaram sua identidade, revelando a capacidade de resiliência de sua população.

*Confira as imagens comparativas no fim da edição

Entre esses acontecimentos, destaca-se a enchente que atingiu o município no fim da década de 1970, episódio que permanece como referência emblemática da história local.

Brusque há 47 anos

Foi em 26 de dezembro de 1978 que a cidade enfrentou um dos maiores desafios de sua trajetória, quando o rio Itajaí-Mirim saiu do leito e transformou o cenário natalino em um quadro de emergência.

Com efeito, as chuvas intensas que caíram no dia anterior provocaram o alagamento de ruas, residências e estabelecimentos comerciais, impondo à comunidade uma situação de alerta permanente.

Nesse contexto, famílias foram obrigadas a deixar seus lares, bens materiais foram perdidos e a mobilização coletiva tornou-se essencial.

Voluntários prestaram auxílio, desconhecidos mobilizaram-se em iniciativas diretas e instituições locais direcionaram recursos para reduzir os danos e restabelecer a segurança básica.

Sobretudo, consolidou-se um cenário de solidariedade que permanece vivo na memória da cidade.

Brusque atual

Quase meio século depois, Brusque apresenta um ambiente urbano profundamente transformado.

Comparando registros fotográficos de 1978 com imagens atuais, observa-se, pois, a requalificação de vias antes submersas, a presença de edificações modernas e a expansão da infraestrutura em áreas outrora vulneráveis.

Por conseguinte, o contraste entre passado e presente evidencia avanços materiais e institucionais, resultado de investimentos, planejamento e aprimoramentos técnicos.

Brusque e a prevenção

Nesse percurso, destacam-se elementos de aprendizado coletivo, entre eles o aprimoramento da resposta a eventos extremos, o fortalecimento dos mecanismos de apoio e a evolução das práticas de gestão pública e privada voltadas à prevenção.

Assim, a enchente de 1978 permanece como referência histórica e parâmetro de evolução, sem perder de vista que desafios climáticos continuam a exigir vigilância, dados confiáveis e coordenação.

Imagens comparativas

Por fim, após os anúncios, no encerramento desta edição, está disponível uma galeria comparativa com imagens de 26 de dezembro de 1978 e registros atuais de Brusque.

A consulta às fotografias permite verificar, com precisão, o percurso de transformação urbana e social ao longo de 47 anos.

Galeria após o apoio comercial

Galeria de fotos

