No sábado, 19, a convite da Havan, fiz minha estreia no sofá com um microfone em mãos, pronto e ansioso para entrevistar alguém. Recebi no palco a blogueira Taciele Alcolea para um bate-papo sobre moda e estilo. Estávamos à vontade, comentando a carreira da blogueira, sua rotina e fazendo um check-up completo nas peças da coleção verão que está chegando nas lojas Havan.

Já conhecia o trabalho da blogueira, mas francamente, não tinha noção da força que tem sua popularidade. A sala que estava pronta para nos receber, absolutamente lotou. Pelo menos uma legião de 800 fãs frenéticos, fazendo muito barulho e me definindo o que é frisson naquela tarde. Tudo para chegar perto da Taci, ouvir sua voz, receber um abraço e registrar uma fotografia, se conseguir em tempo. Foi um sucesso!