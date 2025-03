Encontro da Juventude Dehoniana acontece na Paróquia São Luís Gonzaga, em Brusque; veja como participar

No dia 16 de março acontece o JD-Day, a partir das 10h da manhã, no auditório da Paróquia São Luís Gonzaga, em Brusque. O evento, que é o encontro da Juventude Dehoniana, terá uma programação com muita espiritualidade, formação e confraternização. Todos os jovens da comunidade são convidados a participar deste momento.

“A Juventude Dehoniana são jovens que vivem o carisma Dehoniano, o amor e a reparação do Coração de Jesus. Eles estão presentes em diversas paróquias no Sul do Brasil e promovem este encontro para viver o carisma. Já tiveram edições realizadas em todos os estados mas, pela primeira vez, o encontro acontecerá em Brusque”, explicou o padre Rodrigo Tascheck.

Ele detalha que uma programação especial foi criada para esse momento. “O JD-Day é aberto a todos os jovens para que venham conhecer a espiritualidade Dehoniana. Será um dia voltado para o carisma do Sagrado Coração de Jesus, com uma edição especial do ‘Papo de Sacristia’, a presença de mais padres da Congregação, momentos de espiritualidade e adoração. E a programação se encerra com a missa, às 19h”

A participação no evento é gratuita, mas as inscrições devem ser feitas de forma antecipada pelo link.

