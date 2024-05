Encontro das Indústrias: primeira edição do evento acontece em junho em Brusque

O primeiro Encontro das Indústrias de Brusque acontecerá no dia 26 de junho, às 19h, no teatro do Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque (Cescb). O evento contará com a palestra do economista-chefe da Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc) e professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), doutor Pablo Felipe Bittencourt.

O tema da palestra será “Perspectivas Econômicas para o Segundo Semestre”. A iniciativa é dos quatro Sindicatos Patronais das Indústrias de Brusque e região: Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem, Malharia e Tinturaria de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sifitec), Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Brusque (Simmebr), Sindicato das Indústrias do Vestuário de Brusque, Botuverá, Guabiruba e Nova Trento (Sindivest ) e Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário de Brusque, Guabiruba, Botuverá e Nova Trento (Sinduscon). São apoiadores do evento, a Fiesc e o Sebrae.

Ingressos

O evento é direcionado aos que tenham interesse na busca por percepções estratégicas que impulsionam a resiliência industrial no mundo global e em constante evolução que vivemos. Os participantes também irão ficar por dentro das análises alinhadas à visão de neo industrialização, que serão realizadas pelo palestrante convidado.

O investimento para associados é de R$ 80 e para não sócios de R$ 140. Além da palestra, os convidados participam de um coquetel, que será oferecido no hall do Cescb.

Para garantir o seu ingresso, basta realizar a inscrição pelo site.

