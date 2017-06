Encontro de Quadrados reúne apaixonados por carros em Brusque

O pavilhão de Eventos Maria Celina Vidotto Imhoff recebeu neste fim de semana um público seleto de apaixonado por Quadrados. Veículos com mais de 20 anos de uso, entre Voyage, Parati, Gol, Santana, Saveiro e Passat, dos mais diversos estilos e cores, estiveram em exposição durante o 5º Encontro de Quadrados de Brusque.

O evento, que é promovido pelo Clube de Quadrados do município, contou com o dinamômetro, que mede a potência dos veículos, tanto original como turbo, e também com a comercialização de peças exclusivas dos automóveis.

O presidente do clube e um dos organizadores do evento, Jurandir Venzon, conta que neste ano a expectativa em números de carros foi superada. Cerca de 250 estiveram dentro e fora do pavilhão – número maior do que 2016.

Além disso, o encontro trouxe à cidade mais de 1 mil pessoas, de vários municípios da região e do país, com destaque para Joaçaba, Laurentino, Joinville, Caxias do Sul (RS) e Campo Largo (PR).

“No começo, quando pensamos no evento, queríamos reunir os proprietários de quadrados que realmente são apaixonados pelo carro, que tem como uma relíquia e que não vendam por preço nenhum, já que não tem preço que pague o amor por um quadrado”, diz.

Ele explica que no evento a maioria dos automóveis são de anos abaixo de 1994 e que une desde os mais clássicos até os mais modificados. Venzon destaca que a venda de peças dos quadrados são difíceis de encontrar em qualquer outro lugar e por isso são mais valorizadas.

“São peças que foram garimpadas, buscadas em leilões e ferro-velho, que não se encontra em qualquer empresa e por não existirem mais possuem um valor maior”. O presidente compara que independentemente da peça, o que há anos atrás se pagava entre R$ 20 e R$ 30, hoje é vendido por mais de R$ 100. “São relíquias mesmo”, afirma.

Gol GTI



Um dos Quadrados de destaque no encontro é o Gol GTI, primeiro carro a ser lançado por meio de injeção eletrônica, ou seja, um sistema de alimentação de combustível e gerenciamento eletrônico de um motor a explosão, que surgiu como uma melhoria do antigo carburador.

O Gol lançado entre 1988 e 1994 é um dos veículos que mais tem valor no mercado atualmente, sendo que na época que surgiu, era um dos mais esportivos. Hoje o GTI pode ser vendido até R$ 120 mil, segundo a organização do encontro.

Santana modificado



O Santana de 1987 chamou atenção de quem passou pelo pavilhão. Seu designer, o tom verde da sua cor, suas rodas estilizadas foram apenas alguns dos aspectos observados em um primeiro momento. No entanto, o quadrado também passou por várias modificações no decorrer dos últimos anos. Entre elas a suspensão rebaixada e o motor turbinado 2.0.

Passat Pointer Gts



Um quadrado que marcou época em 1987. Assim pode ser definido o Passat Pointer Gts Bordo, com motor 1.8 e considerado o veículo mais esportivo daquela década. Com modelo completo – ar-condicionado e trava elétrica, o Passat é uma relíquia atualmente e varia de R$ 18 mil a R$ 30 mil.

Grupo unido



Um grupo de 50 apaixonados por quadrados – que tem como lema, “A amizade que faz” – esteve pela terceira vez em Brusque neste fim de semana. Eles integram o Clube de Quadrados de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba (PR) e avaliam como necessário participar de eventos do segmento. Nesta edição, eles vieram com cerca de 20 carros diferentes.

Murillo Bizzeto, coordenador do grupo, afirma que sempre foi um sonho unir pessoas que gostam deste tipo de veículos e que Brusque já faz parte do roteiro deles. “Nos unimos para fazer mensalmente encontros na nossa cidade e fazemos questão de levar o nome do nosso grupo para outros eventos”, diz.