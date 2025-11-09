Encontro Estadual de Pelznickels em Guabiruba celebra cultura e debate futuro da tradição

Aconteceu no sábado, 8, o 3º Encontro Estadual de Pelznickels (Pelznickeltag), no Parque Municipal Vereador Érico Vicentini, em Guabiruba.

O evento reuniu grupos de diversos bairros da cidade e de outros municípios, pesquisadores e entusiastas da cultura local para uma tarde de conversas e troca de experiências sobre o passado, o presente e o futuro da tradição.

Com o tema “A Tradição em Movimento: Vestir, Agir e Encantar”, o encontro teve como objetivo refletir sobre a continuidade e a reinvenção da cultura do Pelznickel, reconhecida como um dos maiores símbolos da identidade de Guabiruba.

A programação iniciou com a fala de Jenifer Schlindwein, atriz e superintendente da Fundação Cultural, que destacou a importância de manter a tradição viva e orgânica, considerando os novos tempos e as transformações sociais.

“Estamos em uma era digital, pós-pandemia, com novos públicos, formatos e ferramentas. Tudo isso influencia no fazer tradicional. O Pelznickel se adaptou ao longo do tempo e continua se transformando. E isso é essencial para que ele siga vivo, pois a tradição é feita por pessoas, para pessoas, levando em consideração as gerações que a fazem e que a consomem. Tradição viva é aquela que sabe se transformar”, afirma.

Na sequência, a escritora Meroli Habitzreuter trouxe uma reflexão sobre a importância de criar uma identidade: como preservar traços e características que fortalecem as memórias afetivas. O artista plástico Sylvio Stecca, de Navegantes, conduziu uma fala sobre manutenção de máscaras de papel e látex, ensinando técnicas práticas de conservação e reparo.

O evento contou ainda com o relato de experiência de André Luiz Rosa, integrante da sociedade, e com uma fala de encerramento do mestre da Tradição, Fabiano Siegel, que falou sobre boas práticas de encantamento do visitante. “Guabiruba não tem o maior Natal do Brasil, mas tem o mais tradicional”, reiterou ele.

O presidente da Sociedade do Pelznickel, Vandrigo Kohler, destacou a importância do evento. “Foi emocionante ver a casa cheia, com tantos grupos presentes, inclusive da cidade de Ibirama, o que mostra o quanto a tradição está se espalhando. E fazer esse encontro na nova sede tornou tudo ainda mais especial. Aqui começa uma nova fase da Sociedade do Pelznickel, com mais espaço, estrutura e oportunidades para encantar o público e preservar nossa história, que este ano completa 20 anos”, frisou.

Presente no evento, o prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), também reforçou a importância da modernização das tradições. “A tradição evoluiu porque nós estamos em um mundo diferente. O que vemos aqui é exatamente isso: uma tradição mantida viva por quem veste não só a camisa, mas também a máscara, com orgulho e dedicação. É um trabalho que envolve famílias inteiras e encanta todas as gerações. Esse evento é muito importante e tenho certeza que a PelznickelPlatz aqui também será um sucesso”, destacou.

Entre os participantes, estava Ralf Reinicke, 71, de Ibirama, que começou a interpretar o Pelznickel aos 66 anos. “No começo, a gente nem sabia direito o que era. Mas aí fui convidado, vesti a fantasia e nunca mais parei. É quente? É! Mas a alegria das pessoas vale tudo. A tradição é bonita demais para acabar e é andando junto que ela cresce. Sozinho a gente não pensa direito, mas quando junta quatro ou cinco cabeças, a coisa funciona”, contou ele, que visitou a Pelznickelplatz em 2024 e quer retornar neste ano.

O encontro foi encerrado com um café de confraternização entre os participantes, marcando oficialmente o início da programação da Pelznickelplatz 2025, que acontecerá também no parque municipal.

“Desde que a prefeitura cedeu este espaço, estamos trabalhando com muita dedicação. Tudo o que já foi feito aqui é fruto de muitas mãos, de muito esforço coletivo. Esperamos todos em dezembro na Pelznickelplatz”, finalizou o presidente Vandrigo.

Neste ano, os eventos são realizados pela Sociedade do Pelznickel e Ministério da Cultura através da lei Rouanet.

