Encontro familiar: ex-deputado Serafim Venzon visita sobrinho prefeito de Botuverá no gabinete

O ex-deputado federal Serafim Venzon (PSDB), tio e padrinho de batismo do prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP), visitou o sobrinho no gabinete na semana passada. O encontro foi registrado pelo chefe do Executivo nas redes sociais.

“Obrigado, dindo Serafim, pela visita e pela conversa boa”, escreveu o prefeito da terra dos bergamascos, no Instagram.

Na campanha eleitoral, Victor contou com a ajuda do tio, que possui ampla experiência na política, já que acumula alguns “ex” no currículo: ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex-vice-prefeito de Brusque e ex-vereador.

