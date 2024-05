“Enem dos concursos” é adiado em todo Brasil devido às chuvas no Rio Grande do Sul

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), ou Enem dos concursos, foi adiado na tarde desta sexta-feira, 3, em todo o Brasil, após as fortes chuvas no Rio Grande do Sul. O ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, já havia mencionado durante a manhã que o concurso poderia ser suspenso no estado do gaúcho. A confirmação do adiamento em todo o país foi feita por uma fonte do governo à comentarista da CBN, Vera Magalhães.

O concurso estava marcado para ser realizado neste domingo, 5. Inicialmente era discutido um adiamento apenas no estado gaúcho.

“Mas o governo, pelo jeito, resolveu então adiar e explicar que, em razão da situação do Rio Grande do Sul, não daria para não ter isonomia. Então fazer uma prova para o resto do país e depois correr o risco de fazer uma prova sem o mesmo grau de dificuldade para os gaúchos”, como divulgou a jornalista.

Uma nova data não foi informada.

Uma coletiva de imprensa será realizada por volta das 15h para a divulgação do adiamento do concurso.

