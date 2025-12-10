Energia começa a ser restabelecida nos bairros de Brusque
Sete bairros ainda registram queda
A energia começa a ser restabelecida em bairros de Brusque na tarde desta quarta-feira, 10. No momento, há 5,5 mil unidades consumidoras sem energia.
Sete bairros ainda registram queda no fornecimento por volta das 15h40. O bairro mais afetado é Dom Joaquim, com 2,2 mil casas sem energia. Em seguida aparecem Thomaz Coelho (1,2 mil) e Cedrinho (910). Por fim, estão São João (744) e Cedro Grande (268).