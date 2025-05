Enfermagem da Unifebe realizará ação de tipagem sanguínea no Shopping Gracher; saiba quando

No próximo dia 15, as acadêmicas do curso de enfermagem da Unifebe estarão no Shopping Gracher, no Centro de Brusque, para realizar uma ação gratuita com a comunidade. A partir das 17h30, as estudantes farão a tipagem sanguínea das pessoas interessadas em saber qual seu tipo de sangue.

A ação, de acordo com a coordenadora do curso, professora Aline Sturmer, visa conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue, especialmente em um momento em que os estoques dos hemocentros estão frequentemente em níveis críticos.

“A proposta dessa ação vai muito além da prática técnica da tipagem sanguínea. Ela representa o compromisso social que a formação em Enfermagem precisa cultivar desde os primeiros períodos do curso. Ao levar conhecimento à comunidade e promover a conscientização sobre a importância da doação de sangue, nossas acadêmicas vivenciam, na prática, o papel transformador da extensão universitária. É uma atividade que une educação, responsabilidade social e cuidado – pilares que sustentam a Enfermagem e que a UNIFEBE valoriza profundamente em sua proposta pedagógica”, destaca a coordenadora.

As acadêmicas estarão no local até às 20h e, além da tipagem, orientarão a população sobre quais tipos sanguíneos podem doar para qual outro tipo sanguíneo e como contribuir com a causa.

Leia também:

1. Saiba qual será atração principal da 10ª Festa da Integração de Guabiruba

2. Guabiruba vista da rua Sibéria: cenários ao pé da serra irão te surpreender

3. VÍDEO – Luciano Hang critica morador de rua que recusou ajuda e oferta de emprego em Florianópolis: “não querem trabalhar”

4. Corpo de homem é encontrado boiando no mar em Itapema

5. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (05 a 07/05)

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: