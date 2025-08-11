Enfermeiro da Prefeitura de Brusque morre aos 44 anos
Ele faleceu em Blumenau
O enfermeiro da Prefeitura de Brusque, Dionatan Uilian Feijo Roldan, morreu no Hospital Santa Isabel, em Blumenau, em decorrência de pancreatite neste domingo, 10. Ele tinha 44 anos.
O velório está sendo realizado na capela Frei Fulgêncio B, do cemitério São José, em Blumenau. A cerimônia de despedida será realizada às 17h30 nesta segunda-feira, 11, no cemitério São José.
A Prefeitura de Brusque se manifestou em nota. “Servidor dedicado, Dionatan atuou com zelo e compromisso na Atenção Primária à Saúde. Sua competência profissional e atenção humana deixaram marcas positivas entre colegas de trabalho e pacientes. Neste momento de dor, a administração municipal expressa solidariedade à esposa, familiares, amigos e colegas, desejando-lhes conforto e força para enfrentar esta irreparável perda”.
Dionatan também trabalhou em Guabiruba.