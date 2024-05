Enfermeiro da unidade de saúde do Centro de Botuverá morre aos 47 anos

A Prefeitura de Botuverá divulgou na tarde deste sábado, 11, uma nota de pesar lamentando a morte do enfermeiro Rodrigo Franquelin Machado, que atuava na unidade de saúde do Centro do município. Segundo as redes sociais de Rodrigo, ele tinha 47 anos.

De acordo com informações de colegas de Rodrigo, o corpo do enfermeiro está sendo levado para o município de Pato Branco (PR), cidade onde ele nasceu. Ainda segundo eles, Rodrigo já havia trabalhado na UBS do Zantão, em Brusque.

“Ele era uma pessoa ímpar, simples e um excelente profissional. Sempre foi divertido e brincalhão com amigos e colegas. Fará muita falta”, disse um dos amigos ao jornal.

A causa da morte e a data precisa do falecimento não foram divulgadas.

