Engavetamento com sete veículos deixa diversas vítimas e um morto na BR-101, em Barra Velha

Um grave engavetamento envolvendo sete veículos deixou ao menos dez vítimas, sendo uma fatal, na noite deste sábado, 25, em Barra Velha. O acidente ocorreu por volta das 21h, na BR-101.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, encontraram uma situação complexa, com diversas vítimas envolvidas. Houve atuação conjunta de várias entidades de socorro, incluindo Bombeiros Voluntários, Polícia Rodoviária Federal (PRF), AutoPista Litoral Sul e guarnições de Piçarras.

No local, as equipes estabeleceram o perímetro de segurança e iniciaram a triagem dos feridos. As vítimas em estado estável foram encaminhadas às ambulâncias dos bombeiros voluntários, da concessionária AutoPista e dos bombeiros militares.

Durante o resgate, foi necessário o desencarceramento de duas pessoas presas às ferragens de um Volkswagen Fox. Uma mulher adulta foi retirada consciente e orientada, com sinais vitais normais, sendo conduzida ao hospital pela ambulância de Piçarras.

Já a outra vítima foi um homem adulto, que apresentava lacerações no crânio e diversas fraturas, ele não sobreviveu. O corpo permaneceu no local até a chegada dos órgãos competentes.

Os pertences pessoais das vítimas do veículo foram recolhidos e entregues à PRF.

Após o término das ações de resgate, o local ficou sob a responsabilidade da PRF e da AutoPista Litoral Sul, que realizaram a sinalização, limpeza da pista e liberação do tráfego.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente e identidade da vítima.

Assista agora mesmo!

Quais foram as primeiras empresas têxteis da história de Guabiruba?:

