Engavetamento entre caminhões é registrado na BR-101, em Penha

Um engavetamento entre três caminhões foi registrado na manhã desta sexta-feira, 1º, na BR-101, em Penha. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fato ocorreu no quilômetro 106 da rodovia, por volta das 10h30. Duas pessoas ficaram feridas.

O acidente envolveu uma M. Benz Atego, de Minas Gerais, um VW 9.170, de Itajaí e um Ford Cargo, de Jaraguá do Sul. Segundo o relatório, o condutor do veículo Ford e o passageiro do VW sofreram apenas lesões leves. O condutor do Atego saiu ileso. A identidade das vítimas não foi divulgada.

A administradora da rodovia, Arteris Litoral Sul, em comunicado às 13h34, informou que a pista já está liberada para o tráfego de veículos. No momento da divulgação, foi registrada uma fila de 11 quilômetros.

