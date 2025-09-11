Engavetamento entre três carros deixa dois feridos na rodovia Antônio Heil, em Brusque

Um engavetamento entre três carros deixou dois homens feridos na manhã desta quinta-feira, 11, na rodovia Antônio Heil, no bairro Limoeiro, em Brusque. O acidente ocorreu por volta das 9h30, no km 20,6 da via.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente envolveu um GM Corsa Hatch, de Brusque, um Ford Focus AT 2.0, também de Brusque, e um Onix 1.0, de Ituporanga.

Segundo o levantamento da polícia, o Corsa reduziu a velocidade e parou próximo a uma faixa de pedestres. O Focus, que vinha logo atrás, também conseguiu parar. No entanto, o Onix não conseguiu frear a tempo, colidiu na traseira do Focus e o projetou contra o Corsa, ocasionando o engavetamento.

O motorista do Onix, de 46 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Azambuja, em Brusque, com ferimentos leves. Outro ocupante, não identificado pela PMRv, também teve lesões leves. Três pessoas saíram ilesas.

A pista ficou parcialmente bloqueada durante o atendimento, mas foi liberada às 11h51. O motorista do Corsa é um homem de 38 anos e do Focus, um homem de 34.

