Engavetamento trava BR-101 de Porto Belo a Balneário Camboriú; helicóptero leva vítima ao hospital

Um engavetamento na BR-101 causa grande fila no sentido sul da rodovia no final da tarde desta quarta-feira, 19, em Porto Belo, na região do Perequê. De acordo com o aplicativo Waze, o trânsito está congestionado até Balneário Camboriú.

Conforme a Arteris, concessionária da rodovia, o engavetamento entre carreta e dois caminhões deixou uma pessoa gravemente ferida. Ela foi conduzida ao hospital pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros. Outro envolvido no acidente estava em estado moderado.

São 16 quilômetros de fila, conforme a atualização mais recente, divulgada às 17h12. Somente a pista da esquerda está bloqueada, com fluxo normal na faixa da direita. As equipes da concessionária atuam no local.

Confira nota da Arteris

A Arteris Litoral Sul atende a um engavetamento no km 157 da BR-101-SC, em Porto Belo, sentido Porto Alegre, com uma vítima encaminhada em estado moderado pelo Cobom ao hospital regional e uma vítima removida em estado grave pela aeronave ao Hospital Marieta Konder Bornhausen. Os veículos envolvidos são dois caminhões e uma carreta. Para atuação das equipes, a faixa esquerda está interditada. No momento 16 quilômetros de congestionamento.

