“Enquanto discutem cores de ônibus, milhares querem transporte digno”, diz vereadora de Brusque, que defende tarifa zero

A implantação de um sistema de tarifa zero no transporte coletivo de Brusque foi um dos assuntos da sessão da Câmara nesta terça-feira, 25. A vereadora Bete Eccel (PT) defende o início do debate no município. Ela também faz críticas ao governo municipal.

Recentemente, a gestão lançou uma pesquisa para que a população escolha o nome e a cor da nova frota de ônibus do transporte coletivo. Para a parlamentar, há outras prioridades além da cor dos novos ônibus. Na quinta-feira, 27, às 19h, acontecerá um seminário sobre a tarifa zero na Câmara de Brusque.

“O objetivo é promover o debate público e o modelo de tarifa zero no transporte coletivo. É um modelo que rompe barreiras e amplia oportunidades”, afirma. Participará do seminário o vereador Eduardo Zanatta (PT), de Balneário Camboriú, cidade que implantou o modelo de tarifa zero, entre outros convidados.

Segundo Bete, o modelo foi conhecido pelo gabinete dela em Brasília, em recente agenda cumprida na capital federal. Para ela, a tarifa zero no transporte coletivo não é apenas um benefício econômico, mas também uma política de justiça social que reforça a inclusão.

“O governo municipal abre uma consulta pública para decidir a cor dos ônibus, mas a prioridade é o acesso sem que as pessoas sejam penalizadas pelo custo, pelos buracos das ruas. Mobilidade é uma garantia de direito. Enquanto discutem cores [dos ônibus], milhares querem transporte digno”, diz.

Em resposta, o vereador Paulinho Sestrem (PL), líder do governo na Câmara, fez críticas ao governo federal. Ele afirma que o modelo de arrecadação de tributos impede que os recursos dos impostos fiquem na cidade a ponto de investir no transporte coletivo com grande volume financeiro.

“Quantos milhões de litros de combustíveis se vende em Brusque? Pagamos impostos e vai tudo para Brasília. Se o presidente deixasse um centavo por litro de gasolina, teríamos milhões por ano para investir no transporte público. É um ato do presidente”, critica.

Pipas com linha de cerol

O vereador Cacá Tavares (Podemos) destacou a realização de uma reunião sobre os casos de soltura de pipas com linha de cerol no bairro Rio Branco. Recentemente, uma menina de 7 anos teve ferimentos no rosto após ser atingida por uma linha.

Participaram os vereadores Valdir Hinselmann (PL), Joubert Lungen (Podemos), Bete Eccel e Pedro Neto (PL), além de Cacá. Os moradores do bairro e o tenente-coronel Pedro Machado, comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar (18º BPM) de Brusque, também participaram.

“É uma praga que está se alastrando. Todos sabemos que pipa é algo muito tradicional. Porém, algo que sempre observamos fora da cidade começou a acontecer aqui também. Isso causa muita preocupação, principalmente no bairro Rio Branco, onde uma menina se machucou”, comenta Cacá.

Retorno

O vereador Leonardo Schmitz (PL) retornou aos trabalhos na Câmara de Brusque após duas sessões ausente. Ele passou 11 dias internado no Hospital Azambuja por causa de uma inflamação no pâncreas. Em discurso na tribuna, agradeceu às orações.

