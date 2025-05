A grande força defensiva que o Brusque apresenta em 2025 contrasta de forma muito evidente com suas principais fragilidades do meio para a frente, quando está atacando. Filipe Gouveia ainda não deu jeito de resolver o ataque com os jogadores que tem, e se o quadricolor apresenta resultados satisfatórios hoje, é porque segura muito bem os empates ou as vitórias, quando consegue um raro gol.

A partida contra o Náutico em Recife teria sido infernal em outros tempos, mas era muito possível vencer neste domingo, 4. Nos primeiros minutos, finalizações de Thomaz e Guilherme Pira ficaram nas mãos de Muriel. Parecia que o Brusque conseguiria criar mais oportunidades semelhantes, mas foi só.

No mais, houve alguns erros de passe perto da área, alguns chutes de média distância para fora e uma finalização pressionada de Pollero, que mandou a bola por cima do gol.

E após a expulsão de Paulo Sérgio, parecia que a vitória seria finalmente construída. Mas Alex Paulino pôs o jogo em risco com um lance bizarro, três minutos depois. A bola estava dominada, até que o volante a deixa escapar. Precisa então entrar em uma dividida e entra de sola sobre o adversário. Cartão vermelho direto, desnecessário.

Se, após o primeiro jogo do ano, Filipe Gouveia disse que Rodolfo Potiguar iria “levar nas orelhas” por ter sido expulso, o mesmo deve valer para o recém-chegado Alex Paulino. O volante fez bons jogos até aqui, mas acabou vacilando feio em Recife.

Ainda assim, foi um bom resultado, e o Brusque segue muito bem na tabela da Série C. Continua no G-8, é um dos cinco times invictos, e é o único que ainda não sofreu gols na competição. A defesa vai garantido os bons resultados, enquanto o ataque consegue um gol ou outro para vitórias em casa. Até aqui, só dois gols, ambos em escanteio.

Funcionaria?

O Brusque tem quatro centroavantes no elenco: Álvaro, Pollero, João Veras e Robson Luiz. Nenhum é dono absoluto da titularidade por enquanto. Na Série C, nenhum deles teve muitas e grandes chances de gol, é verdade. Enquanto a bola chega pouco, Álvaro, Pollero e Veras não estão conseguindo muito mais do que brigar com a defesa adversária. Com mais opções, o jovem Robson Luiz ficou de lado.

Considerando que um camisa 9 “clássico” não tem funcionado, me pergunto se uma possível solução não estaria em Vinni Faria, o Vinícius. Ele atuou muitas vezes como centroavante no Cianorte, na primeira parte da temporada.

Não era uma máquina de fazer gols, mas é um jogador com características diferentes. Tem mais mobilidade, velocidade e drible, e mantém boa estatura. Talvez possa participar mais do jogo sem a bola e ser mais incisivo fora da área do que os centroavantes do Brusque. Na atual situação, não custaria fazer o teste, mas Filipe Gouveia é quem sabe se há mesmo condições de tentar esta mudança.

Caiu

O Athletico, adversário do Brusque na Copa do Brasil, terá novo treinador quando as equipes se reencontrarem às 19h30 de 20 de maio, para o jogo de volta da terceira fase. Maurício Barbieri foi demitido neste domingo, 4, após derrota por 4 a 1 para o Botafogo-SP em plena Ligga Arena.

Sequência longa

O Brusque tem apenas nove gols sofridos nos 19 jogos disputados no ano até aqui. Não sofre gols há cinco jogos. A última vez que isto aconteceu foi na Série B do Catarinense de 2015, quando o quadricolor, comandado por Mauro Ovelha, venceu, sem sofrer gols, seus seis últimos jogos na competição. No mesmo ano, o time, sob o comando de Leandro Campos, não sofreu gols em seus cinco primeiros jogos.

A maior sequência do Brusque sem sofrer gols é de sete partidas. Pela Copa Santa Catarina, no final de 1993, o quadricolor empatou em 0 a 0 com o Blumenau; venceu Atlético de Ibirama e Juventus por 3 a 0 e 2 a 0, respectivamente; empatou sem gols com Operário de Mafra, Blumenau e Tubarão FC; e venceu o Inter de Lages por 1 a 0.

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: