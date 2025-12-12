Ensino da rede municipal de Brusque entra em recesso a partir desta sexta-feira; saiba quando retorna

A partir desta sexta-feira, 12, todas as unidades da rede municipal de ensino entram em recesso. O retorno está previsto para acontecer no dia 5 de fevereiro de 2026.

A Educação Infantil iniciará o plantão na terça-feira, 13 de janeiro, e atualmente a Fila Única para matrícula já está com as inscrições abertas.

O cadastro da Fila Única (para creches municipais) deve ser feito presencialmente na Secretaria de Educação até o dia 19 de dezembro. Após essa data, as inscrições só serão retomadas a partir de 6 de janeiro.

O atendimento acontece no terceiro andar da prefeitura, localizada na Praça das Bandeiras, número 77, no Centro da cidade. O telefone para contato é (47) 4042-0250.

As secretarias escolares retornam na segunda-feira, 26 de janeiro, para atender dúvidas de pais e responsáveis.

