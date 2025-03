Entenda as alterações no trânsito do trevo da rodovia Antônio Heil

O trânsito na região do trevo da rodovia Antônio Heil (SC-486) passou por alterações para continuidade da construção das alças que prometem desafogar o congestionamento gerado no local. As mudanças estão em vigor desde o dia 24 de março.

Na ocasião, o trânsito foi interrompido nas vias marginais do trevo para que fosse possível dar início à construção de dois elevados. Agora, os condutores terão que realizar trajetos mais longos para acessar determinados municípios.

Pelo Instagram, a Coordenadoria de Trânsito de Itajaí (Codetran) detalhou o que muda provisoriamente no trevo. O governo de Santa Catarina, que financia a obra, não divulgou o tempo de duração das modificações no trânsito. Entenda as mudanças:

De Brusque a Navegantes

Quem está na rodovia Antônio Heil (sentido Brusque-Itajaí) e deseja acessar a BR-101 para Navegantes, deverá entrar pela alça que dá acesso a Balneário Camboriú e percorrer alguns quilômetros até o primeiro retorno da rodovia federal. Após passar pelo retorno, acessará a pista norte da BR-101 e poderá seguir para Navegantes.

De Navegantes a Itajaí

Agora, quem está vindo de Navegantes e deseja acessar Itajaí deverá entrar na alça que dá acesso à rodovia Antônio Heil (sentido Brusque). O motorista deverá percorrer alguns quilômetros até o primeiro retorno da rodovia estadual. Depois, terá que seguir até passar por baixo da BR-101 e chegar à avenida Abrahão João Francisco (Itajaí).

De Itajaí a Balneário Camboriú

O trajeto é parecido para quem está em Itajaí e precisa ir para Balneário Camboriú. O motorista virá da avenida Abrahão João Francisco e passará por baixo da BR-101, momento em que acessa a rodovia Antônio Heil (sentido Brusque). Irá seguir por alguns quilômetros pela rodovia estadual até o primeiro retorno. Depois que realizar o retorno, seguirá sentido Itajaí. Ao invés de acessar novamente a cidade, entrará pela alça de acesso a Balneário Camboriú, subindo na BR-101.

De Balneário Camboriú a Brusque

Para quem vem de Balneário Camboriú e deseja acessar Brusque, o desvio é mais simples. O motorista deverá sair da BR-101 e acessar a alça sentido Itajaí. No entanto, na metade da alça, há uma placa que leva o motorista para outra alça parcialmente liberada. Desta forma, o condutor irá cruzar a avenida Abrahão João Francisco, passará por baixo da BR-101 e acessará a rodovia Antônio Heil para seguir rumo ao destino, Brusque.