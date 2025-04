Entenda o significado das celebrações na Semana Santa

Nesta quinta-feira, 17, iniciam as celebrações da Semana Santa em Brusque. O pároco, padre Hélio Feuser, destaca que, mais do que uma recordação histórica, o Tríduo é uma atualização sacramental do mistério pascal.

“É uma única e grande celebração da Páscoa do Senhor, que convida cada cristão a mergulhar profundamente no mistério da fé, acompanhando Cristo em sua entrega total por amor”, afirma.

A celebração começa na noite de Quinta-feira Santa, 17 de abril, com a missa da Ceia do Senhor, e se estende até as vésperas do Domingo de Páscoa. “Embora celebrado em três dias distintos, o Tríduo é uma única celebração contínua”, explica o padre. Por isso, não há bênção final na quinta, nem sinal da cruz no início das celebrações de sexta e sábado, já que a liturgia iniciada na Ceia continua.

As celebrações

Padre Hélio explica que na Quinta-feira Santa, a Igreja recorda a última ceia de Jesus com os discípulos. Celebra-se a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, além do gesto do lava-pés, que simboliza o mandamento do amor e o espírito de serviço.

“Ao final da celebração, o Santíssimo Sacramento é levado em procissão, recordando a ida de Jesus ao Horto das Oliveiras. O altar é desnudado, sinal de que o Cordeiro será imolado”, diz.

O pároco ressalta que a Sexta-feira Santa é um dia de silêncio, jejum e oração. Não há missa, mas a Liturgia da Paixão, com a leitura do Evangelho segundo São João, a adoração da Cruz e a distribuição da comunhão. “É o dia do silêncio litúrgico. A Igreja permanece em luto, em contemplação do mistério da Cruz”. Também são feitas orações solenes pela Igreja e pelo mundo inteiro.

Já o Sábado Santo é marcado pelo silêncio e pela espera da ressurreição. À noite, acontece a Vigília Pascal, considerada “a mãe de todas as vigílias”. A celebração se divide em quatro partes: a liturgia da luz, com a bênção do fogo novo e do Círio Pascal; a liturgia da Palavra, que percorre a história da salvação; a liturgia batismal, com a bênção da água e a renovação das promessas do Batismo; e a liturgia eucarística, quando se celebra com alegria a Páscoa do Senhor.

O Domingo de Páscoa é a mais importante celebração do calendário litúrgico católico. “A ressurreição de Jesus é o ponto central da fé cristã. É também tempo de renovação espiritual, de conversão e esperança”, afirma padre Hélio. Ele lembra que a alegria da Páscoa se estende por 50 dias, até a celebração de Pentecostes.

“Que possamos viver intensamente esses dias de graça e bênção, o Tríduo, e celebrar com alegria a Páscoa do Senhor”.

Confira a programação da Semana Santa na Matriz:

Quinta-feira Santa, 17 de abril

19h – Missa da Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 18 de abril

15h – Celebração da Paixão do Senhor (os fiéis são convidados a trazer uma cruz)

Sábado Santo, 19 de abril

19h – Missa da Vigília Pascal (trazer velas)

Domingo de Páscoa, 20 de abril

6h30 – Anúncio da ressurreição e início da missa em frente a gruta na escadaria da Matriz

9h, 17h e 19h – Missas na Igreja Matriz

