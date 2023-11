Entenda os golpes do PIX mais comuns e como evitar virar uma vítima

*Fonte: RCN – Rede Catarinense de Noticias

Segundo o último levantamento da Federação Brasileira de Bancos, Febraban, o PIX é usado por 71% da população. Os dados apontam que nos últimos 12 meses a aprovação do serviço subiu de 9%, e na faixa de jovens entre 18 a 24 anos, a satisfação chega a 99%. Apesar do grande sucesso, as tentativas de golpes também cresceram.

Dentre os 3 mil entrevistados pelo levantamento, 22% foram vítimas e 69% apontaram terem sofrido tentativas de fraude.

Conheça os golpes mais utilizados:

Comprovante do PIX falso

Quando a compra é feita pela internet, mas ocorre a entrega física do produto. O criminoso vai ao ponto de encontro para retirar o produto e envia um comprovante de PIX pelo WhatsApp. O comprovante falso é idêntico ao gerado pelo banco.

Como evitar o golpe?

O dinheiro transferido via PIX cai na hora. Se recebeu alguma transferência, acesse o aplicativo do banco na hora;

Só aceite o pagamento via PIX se a transferência for feita na hora. Não aceite agendamento se não conhece bem o cliente, ou se é a primeira compra dele;

Acione notificações nos aplicativos de instituições bancárias. Desconfie caso receba o comprovante, mas não a notificação.

Golpe via WhatsApp

Fraude em que o criminoso entra em contato com a vítima se passando por um conhecido e pede transferência de algum valor via PIX.

Como evitar o golpe?

O número de clonagem de contas de WhatsApp é cada vez mais comum. Desconfie de pedidos de Pix ou transferência bancária via mensagem, por mais que sejam números de conhecidos ou familiares, e que na conta conste a foto da pessoa;

Confirme o pedido. Faça uma videochamada ou fale pessoalmente para confirmar a solicitação antes de enviar o dinheiro;

Outra dica é fazer perguntas pessoais ao fraudador de forma que ele não consiga a responder;

Nunca transfira o dinheiro automaticamente.

Golpe do Pix errado

Nessa fraude o criminoso cria um comprovante de transferência por meio de PIX simulando de algum banco. Ele envia para a vítima por WhatsApp ou e-mail. Ao receber o comprovante, a vítima questiona o depósito e nesta hora o criminoso conta uma história de que errou ao realizar o PIX e pede para você devolver o valor.

Outro golpe semelhante é o do agendamento, nesta situação o infrator agenda a transferência para a conta da vítima e entra em contato com ela avisando do erro e pedindo o reembolso. A vítima transfere a quantia e o criminoso suspende o agendamento.

Como se prevenir?

Antes de reembolsar o desconhecido, aguarde a confirmação do dinheiro na sua conta. Devolver a quantia depositada é muito fácil com o PIX, é só clicar no valor creditado e estornar o valor;

Se houver erro na transferência, é possível devolver por meio do aplicativo do banco.

Falsos funcionários

Aqui o golpista se passar por um funcionário de um banco e oferece ajuda para cadastrar a chave PIX da vítima, ou comunicando da necessidade de realizar testes. O criminoso vai induzindo à realização de transferência bancária que será feita na realidade para a conta do golpista.

Como se prevenir?

As instituições financeiras não entram em contato com os clientes desta forma. Nunca forneça informações confidenciais.

Dicas para não cair no golpe do PIX

Desconfie de mensagens e solicitações de instituições financeiras que envolvam seus dados pessoais e financeiros. Entre em contato com o seu banco, com o número que está atrás do cartão para confirmar o pedido;

A transferência com Pix só é possível dentro do aplicativo do seu banco ou operadora, fique atento para links e sites falsos;

Ao receber um pagamento via Pix, esteja com o seu aplicativo de banco acessível para conferir o extrato na hora da transação ou aguarde a compensação para confirmar;

Esteja atento e não responda mensagens no automático. Sempre verifique a veracidade do que você recebe.

