Entidade capacita voluntários para atuarem na prevenção ao suicídio em Brusque

O Centro de Valorização da Vida (CVV), entidade paulista dedicada a prevenir o suicídio, realiza no próximo domingo, 25, no Brusque Palace Hotel, a capacitação de voluntários para o posto CVV de Brusque. O evento ocorre das 8h às 12h e das 13h30 às 18h30. Os interessados em participar podem se inscrever pelo e-mail expansao@cvv.org.br, pelo telefone (47) 99175-9491, ou ainda chegando ao local até 15 minutos antes do início das atividades.

Para se tornarem voluntários do CVV no município, os candidatos passarão por uma seleção. Conforme informações repassadas pelo coordenador nacional de expansão da entidade, João Régis da Silva, é preciso ter 18 anos ou mais, ser alfabetizado, apresentar equilíbrio emocional, disponibilidade para “aceitar uma nova proposta de vida” e 4,5 horas semanais para o plantão no posto CVV de Brusque. Outras atribuições ainda deverão ser apresentadas aos selecionados durante treinamento.

De acordo com informações do site www.cvv.org.br, o CVV foi fundado em 1962, em São Paulo. “É uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como de Utilidade Pública Federal em 1973. Presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo”. Os atendimentos acontecem por visitas presenciais, telefone (número 141), e-mails, cartas, chat na internet, voip e Skype.

Serviço

Quando? 25 de junho de 2017

Que horas? 8h às 12h e 13h30 às 18h30

Onde? Brusque Palace Hotel (Rua Manfredo Hoffmann, 05, Centro de Brusque)

Mais informações