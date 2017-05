7º Desfile das Costureiras terá os anos 70 como tema

O 7º Desfile das Costureiras foi lançado oficialmente em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, 17, na Unifebe, uma das apoiadoras da iniciativa junto com o Senai. O tradicional evento é realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário de Brusque (Sintrivest) e pelo Sindicato das Indústrias do Vestuário de Brusque (Sindivest).

O evento ocorrerá no dia 25 deste mês, quando é comemorado o Dia da Costureira. O desfile será realizado na Sociedade Santos Dumont, a partir das 19h30, com a participação de 70 profissionais na passarela. A entrada é gratuita, mas é preciso buscar os ingressos nas entidades sindicais com antecedência, pois a capacidade do espaço é limitada.

O tema do desfile deste ano será Disco – Anos 70. O coordenador do curso de Design de Moda da Unifebe, Rodrigo Zen, diz que a temática foi escolhido devido à onda vintage que tem tomado conta da moda e de outros setores.

“É um tema que está na moda, inclusive, as novelas antigas voltaram a passar na TV”, exemplifica o coordenador. “São looks bem glamourosos, para valorizar essas mulheres”.

A preparação que o cerca o desfile chama a atenção. Os alunos da quinta fase do curso de Design de Moda da Unifebe e os estudantes de dois cursos do Senai trabalharam no desenho e na realização das roupas.

Rosane Pereira Marcarini, professora da área têxtil no Senai, diz que a parceria é importante para o aprendizado dos alunos. “Com isso, conseguimos engajar os cursos de Desenhista de Moda e de Confeccionador de Moldes e Roupas. A gente já transforma isso num aprendizado e mostramos a importância das costureiras”.

O Senai também terá um estúdio fotográfico no dia do evento e haverá uma exposição de trajes alemães. O salão Cristiano Pinheiro fará a maquiagem das costureiras que desfilarão.

A ideia original foi dada pelo Sintrivest, como forma de valorizar a profissão, explica a presidente do sindicato, Marli Leandro. “É um evento que, hoje, faz parte do calendário da cidade e da região. É bonito e importante para valorizar a profissão”.

Na avaliação da sindicalista, o objetivo foi alcançado e é possível ver que a autoestima das costureiras aumentou após a criação do evento.

A presidente do Sindivest, Rita Conti, diz que os workshops e a parceria com a Unifebe e Senai são importantes para o setor têxtil, pois ajudam a qualificar as trabalhadoras. “A costureira é a nossa cereja do bolo, como eu falo”.

A empresária destaca, nesse sentido, a parceria que brotou entre os dois sindicatos. “É o associativismo, porque são dois sindicatos, cada um com suas perspectivas, mas as costureiras precisam ser valorizadas”, afirma Rita.