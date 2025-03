Entidades lançam campanha da 12ª edição do Desfile das Costureiras e Costureiros em Brusque

Foi lançado nesta terça-feira, 25, na Unifebe, a 12ª edição do Desfile das Costureiras e dos Costureiros. O tema deste ano é “Alegria em Transformar”. As inscrições são limitadas e já estão disponíveis. O desfile acontece no dia 23 de maio na Sociedade Esportiva Bandeirante.

O evento homenageia as costureiras e os costureiros da região. O desfile é promovido por uma parceria entre a Unifebe, Senai, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário de Brusque e Região (Sintrivest), Sindicato Patronal das Indústrias do Vestuário de Brusque, Botuverá, Guabiruba e Nova Trento (Sindivest), Senac e Associação de Micro e Pequenas Empresas (Ampebr).

Conforme a presidente do Sintrivest, Marli Leandro, organizar o desfile é sempre uma alegria, “pois a gente demonstra o nosso carinho por essa profissão, por esses profissionais que são tão importantes para o nosso setor”.

Para as inscrições deste ano, houve alterações, cada entidade será responsável pelo seu grupo de modelos. “Por exemplo, o Senai, o Senac, a Unifebe, a AmpeBr, dentro das suas instituições, eles têm os cursos de Moda, os cursos de Costura, de Moda e Design. Então, as modelos virão desses cursos, com as profissionais que estão já costurando ou que estão aprendendo a costurar. Cada entidade vai trabalhar com um grupo”.

Marli menciona que as pessoas interessadas em participar devem procurar o seu sindicato ou a sua empresa, para que então seja feita a inscrição junto ao sindicato.

No último ano, de acordo com a presidente do Sindivest, Patrícia Conti, foram mais de 400 inscrições e 70 modelos desfilando. Então foi preciso limitar o número de vagas.

Alegria em transformar

Sobre a definição do tema “Alegria em transformar”, Patrícia diz que foi aprovado por unanimidade. “Durou cinco segundos para todo mundo concordar. Tu já pensa na passarela, já pensa no desfile, porque elas têm que criar as peças do desfile em cima de um tema. Então, ficou um tema muito divertido e muito prazeroso de fazer”.

A professora Jô Rosa, coordenadora do curso de Design de Moda da Unifebe, conta que a instituição participará com o desenvolvimento de 14 looks. Ela também comentou a escolha do tema.

“Eu acredito que o próprio universo da moda, que começa com as costureiras, já é uma transformação de vida. Então, a costura está diariamente no nosso cotidiano, na nossa história e ela transforma, vem transformando a nossa sociedade. Como também o fato das alunas se motivarem, né? Estarem estimuladas a participar do desfile e produzir o seu look, elas colocam a sua própria identidade. E isso é um processo de autoconhecimento”, finalizou.

