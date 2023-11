As intensas chuvas que assolaram Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí na sexta-feira, 3, novamente trouxeram ansiedade e preocupações aos moradores locais.

Uma nova ameaça surgiu, representada pelo rio Itajaí-Mirim, que teve seu fluxo pluvial consideravelmente incrementado, chegando a transbordar em vários trechos da avenida Beira Rio, em Brusque.

No entanto, essa situação climática adversa não trouxe apenas fatos negativos, mas também revelou belos cenários durante a noite brusquense.

Os contrastes na noite de Brusque

Decidimos, assim, explorar essa dualidade na noite de sexta-feira. As imagens que apresentamos nesta edição mostram a mescla entre as águas turbulentas do Itajaí-Mirim e a beleza do ambiente ao redor.

Grandes grupos de capivaras foram avistados às margens do rio, sob um céu estrelado que indicava a dissipação das chuvas.

Além da beleza natural que Brusque já oferece, especialmente nas noites, dessa vez tivemos a oportunidade de contemplar uma beleza potencializada por esses elementos mencionados anteriormente.

Queremos, pois, compartilhar o que capturamos no período noturno buscando o lado positivo das adversidades.

O resultado não poderia ser melhor, e você encontrará a galeria de fotos completa mais adiante.

Brusque e a resiliência de seu povo

Nesse cenário de contrastes, Brusque demonstra sua resiliência diante dos desafios climáticos, celebrando a sua exuberante natureza e a capacidade de encontrar momentos de serenidade e contemplação, mesmo em meio às tempestades.

Esta é uma recordação de que a beleza persiste, muitas vezes, nos momentos menos esperados, e Brusque, com sua paisagem única, continua a surpreender e encantar seus habitantes e visitantes.

Galeria de fotos após anúncios

O Blog do Ciro Groh tem o compromisso contínuo de buscar pautas relevantes e significativas, priorizando conteúdos que agregam valor à vida das pessoas, evitando futilidades.

Esse alto padrão editorial, no entanto, só é possível graças ao apoio incondicional de nossos anunciantes, que são os verdadeiros pilares sustentadores de nossa missão e acreditam nela.

Portanto, este espaço é dedicado de forma merecida a eles.

Caro leitor, convidamos você a conhecer mais sobre os produtos e serviços oferecidos por cada um desses parceiros, clicando nos banners abaixo.

Ao fazer isso, você não apenas ampliará seu conhecimento sobre suas ofertas, mas também estará contribuindo para sustentar nosso trabalho.

Após esta breve introdução, o artigo então prossegue com uma impressionante galeria de fotos noturnas, mostrando as águas turbulentas do rio Itajaí-Mirim em Brusque.

Oferecimento:

Leia também:

1. Dia de Finados sob emoção e memórias: famílias lotam cemitérios de Brusque

2. Ciclone deve trazer ar seco e frio a Brusque; saiba quando

3. GALERIA – Enchente que matou três pessoas em Brusque completa 62 anos

Brusque vista na noite de sexta-feira

Gostaríamos de concluir este artigo de maneira impactante, compartilhando as descobertas de nossa exploração pela noite de sexta-feira em Brusque.

Como mencionado anteriormente, nosso objetivo foi encontrar aspectos positivos em meio às turbulentas águas do rio Itajaí-Mirim, que mais uma vez instigaram tensões na população.

Convidamos você a conferir a galeria de imagens que capturamos em cada ponto observado durante essa noite.

Descubra conosco os momentos de serenidade e beleza que conseguimos extrair mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras.

Acompanhe essa jornada visual e permita-se mergulhar na poesia encontrada em meio às adversidades.

A Brusque noturna/Autoria: Ciro Groh >>

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK