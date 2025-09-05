Entregador denuncia suposto roubo de encomendas em Brusque, mas acaba preso após polícia descobrir farsa

Um casal foi detido nesta terça-feira, 3, por um esquema de desvio de encomendas do Mercado Livre em Brusque.

O caso chegou à Polícia Civil após um boletim de ocorrência registrado ainda nesta terça-feira, narrando um suposto roubo de 74 encomendas do Mercado Livre.

A polícia descobriu, porém, que na verdade isto escondia um esquema de furto qualificado arquitetado pelo próprio denunciante e sua namorada. A farsa foi descoberta pela equipe da 2ª Delegacia de Polícia de Brusque, responsável pela investigação de crimes de furtos e roubos.

De acordo com o BO inicial, a suposta vítima, de 28 anos, relatou que foi abordado por três homens, sendo um deles, armado com uma pistola, na rua Guilherme Ristow, no Centro II, por volta das 18h30 de terça-feira, 2. Ele, que atua como entregador, disse que os assaltantes teriam usado uma minivan branca da marca Citroën para levar as encomendas.

No entanto, os policiais civis perceberam inconsistências na narrativa. As câmeras não registraram a abordagem ou a presença dos supostos assaltantes e do veículo citado. Pelo contrário, diligências mostraram que a suposta vítima e sua companheira estavam removendo as mercadorias para si próprios.

O casal será indiciado pela prática dos crime furto qualificado e falsa comunicação de crime.

O delegado titular destacou a importância do apoio da população e do empresariado local, que auxiliaram na obtenção de informações que levaram a solução do caso.