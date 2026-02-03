Apaixonado por voos com drone, morador de Brusque transformou hobby em renda extra

Mariana Beuting/O Município

Conhecido pelas belíssimas imagens aéreas registradas em Brusque e região, Márcio Marassati, de 41 anos, acumula quase cinco mil seguidores nas redes sociais. Apaixonado por voos com drone, Márcio contou à reportagem como essa paixão começou.

Natural de Ivaiporã, no Paraná, Márcio é casado, pai de dois filhos e reside em Brusque há 18 anos. Veio inicialmente para conhecer a cidade e, depois, trouxe a família. Agora, o profissional é o novo parceiro do jornal O Município.

Segundo ele, há cerca de dois anos, ainda não tinha tido nenhum contato com drones, quando um amigo o convidou para ver o aparelho que havia adquirido, mas não usava muito. “Ele deixou o drone comigo por alguns dias para fazer voos e, dali em diante, comecei a pegar gosto e comprei meu próprio drone”, disse.

Morando nas proximidades da avenida Beira Rio, Márcio começou a fazer gravações na localidade, filmando o movimento da via, o pôr do sol no fim do dia e os eventos que acontecem no local. Os registros passaram a ser compartilhados no Instagram, plataforma em que ele mesmo também realiza a edição dos vídeos.

“Eu comecei a receber alguns elogios do pessoal, que ia interagindo nas postagens, peguei gosto e fui tentando me aperfeiçoar e me profissionalizar nisso para entregar mais qualidade”, conta. Márcio destaca que une excelência e rapidez para conseguir publicar os vídeos o mais rápido possível no Instagram.

Caldeirista na Renaux View há 17 anos, os voos de drone começaram como um hobby para ele e hoje já representam uma renda extra. Marassati é contratado para fazer cobertura de eventos, esportes e até mesmo vistorias de telhados. A meta, segundo ele, é viver exclusivamente dessa renda no futuro.

Márcio ressalta que, além do hobby, há sempre preparação e profissionalismo antes dos voos. Existem situações em que é necessária autorização, como voos próximos a aeroportos. “Tem alguns lugares que são restritos, por exemplo, se eu estiver próximo a presídio, não consigo levantar voo. Já se eu for gravar no Porto de Itajaí, preciso pedir autorização, porque é área restrita, o drone nem liga”.

O primeiro vídeo que viralizou nas redes sociais de Márcio foi há cerca de dois anos, mostrando a Beira Rio durante uma enchente que atingiu a cidade. “Muita gente estava preocupada com a situação e eu comecei a fazer voos sobre o rio e aí as pessoas se mantinham informadas de onde estava alagado ou não”, disse.

Para Márcio, a situação mais diferente vivida nesses anos de voo se deu quando foi convidado pela influenciadora Bell Ponciano para gravá-la em uma ação em que ela jogaria R$ 10 mil na Avenida Paulista, em São Paulo. Márcio conta que, no momento do convite, ficou receoso por conta do tumulto que a ação poderia causar, mas, no fim, tudo deu certo.

Os filhos de Márcio já fazem parte da rotina de voos e passeios, apesar de não serem tão apaixonados pelo hobby quanto o pai. “Isso é bom para sempre estarmos próximos e manter aquele sentimento de eles saberem que quero sempre o melhor para eles”, afirmou.

A cobertura que mais atrai Márcio é a de eventos, por conta da presença do público e da interação que tem com as pessoas. “Para mim, é prazeroso fazer isso, pelas amizades que eu fiz, pelo conhecimento que eu ganhei e pelos lugares diferentes que eu conheci”, concluiu.