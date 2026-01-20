Balneário Camboriú disputa com outras cidades para criar primeira Times Square do Brasil

Times Square

Balneário Camboriú, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo estão disputando quem ganha primeiro o direito de criar a primeira Times Square brasileira, cópia do célebre cruzamento da região da Broadway, em Nova York. O pedido de Balneário Camboriú está sob análise do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INpi). O empreendimento privado integra o York Food Lounge, em desenvolvimento na esquina das Avenidas Alvin Bauer e Brasil, no centro da cidade, conhecida pelos arranha-céus de sua orla. A veiculação de conteúdo luminoso deve começar ainda neste verão, em grande telão.

UE-Mercosul

A Federação das Indústrias de SC (Fiesc) avalia que a assinatura do acordo comercial Mercosul-União Europeia, sábado, é um passo significativo para a inserção internacional do Brasil em um dos maiores mercados consumidores do mundo, com potencial de fortalecimento da indústria catarinense: o estado é um hub logístico, produtivo, turístico, de serviços e de integração física graças a sua posição geográfica e infraestrutura portuária, diz seu presidente, Gilberto Seleme.

Ranking do futebol

Saiu ontem o Ranking Folha 2026 do futebol brasileiro, sob quem é quem no futebol nacional. O Flamengo, com os quatro títulos conquistados em 2025, lidera, seguido, até o quinto mais pontuado, por Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. De SC estão o Figueirense, em 24º, o Criciúma, em 25º, e a Chapecoense, em 28º.

Agora vai?

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados tem atualmente 70 matérias prontas para votação nesse ano. Entre elas está a proposta de emenda constitucional da maioridade penal, aprovada em 2015 após intenso debate sobre o projeto de lei 3722/2012, do então deputado federal Rogério Peninha Mendonça (MDB-SC). Propunha reduzi-la dos atuais 18 anos para 16 ou até menos. Sem hipocrisias, por favor: com 16 anos o menor pode dirigir e votar, por que não assumir responsabilidades por seus atos?

Banco Master

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado instituiu um grupo de trabalho para acompanhar as investigações sobre o Banco Master. O senador Esperidião Amin (PP-SC) faz parte dele. Certamente terá muito o que contar daquele que até o próprio governo admite ser a maior fraude da história do Brasil.

Ofensa 1

O Ministério Público Federal obteve na Justiça Federal a condenação – dois anos e 11 meses de reclamação, convertida em prestação de serviços comunitários, doações financeiras a entidade filantrópica e multa de R$ 20 mil por danos morais coletivos – de um internauta por postar conteúdos ofensivos contra os nordestinos em uma rede social.

Ofensa 2

A propósito, se desconhece qualquer iniciativa do mesmo MPF contra internautas que com uma frequência incrível qualificam os catarinenses como “nazistas”. Nas mensagens destinadas aos leitores dos grandes jornais, a presença deste tipo de manifestação é muito comum.

“Notícia”

O lixo multiplicado por lixo, que é o define o programa televisivo “Big Brother Brasil” gera “notícias” sobre o comportamento dos participantes daquele circo da fauna humana. Uma das últimas horas envolve o catarinense Juliano Floss, que revelou gostar de cheirar a axila da namorada, a cantora Marina Sena.

Cidadão catarinense

Em sessão solene, hoje, às 19h, Na Sociedade Cultural Artística Scar, em Jaraguá do Sul, o brilhante maestro, instrumentista e diretor artístico Alex Klein vai receber o título de cidadão catarinense, homenagem proposta pelo deputado Vicente Caropreso (PSDB), aprovada por unanimidade no Parlamento estadual em reconhecimento à identidade do musicista com a cidade, onde há 20 anos é realizado o festejado Festival de Música de SC (Femusc)

Cai fora Toffoli!

A cada dia cresce, na grande mídia nacional, o volume de críticas ao insondável ministro “supremo” Dias Toffoli. A analista política Eliane Cantanhêde escreveu ontem que o magistrado “resvala para o perigoso terreno da obstrução de Justiça, usando a própria Justiça”. Miriam Leitão foi mais além. Para ela, a maneira com ele tem conduzido o caso Master mostra que não tem condições de continuar à frente do processo. Para quem vê do lado de fora, nem os juízes da Inquisição eram tão suspeitos em suas decisões como Toffoli vem sendo. Sem contar a imparcialidade e o conhecimento jurídico para o trabalho, que ele não tem.