Brusque celebra a memória automotiva com mostra de clássicos raros

Foto: Ciro Groh/O Município

Cerca de 100 veículos, de diferentes modelos e épocas, estiveram expostos na manhã deste domingo, 25, no complexo do Passeio Beira Rio, em Brusque.

O encontro, realizado em parceria com o Brusque Car Club, ocorreu das 9h às 12h e reuniu admiradores da cultura automobilística em um dos principais pontos de convivência urbana.

Além da exposição, a programação contou com música ao vivo e uma mostra de miniaturas, que ampliaram a experiência do público e reforçaram o caráter familiar do evento.

Com efeito, a diversidade de atrações contribuiu para a circulação constante de visitantes ao longo da manhã, favorecida pelo tempo seco e a presença do sol, que criaram condições ideais para a realização da atividade.

O trânsito em Brusque

Para viabilizar a realização da mostra, a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) promoveu a interdição da via já no período que antecedeu o encontro.

A medida garantiu que o espaço estivesse livre para a exposição e circulação dos visitantes.

Clima, belas imagens e histórias inspiradoras da região estão no grupo do Ciro Groh Entre agora mesmo para receber os conteúdos em primeira mão. Toque aqui e participe

O Brusque Car Club

Fundado em junho de 2005, o Brusque Car Club reúne atualmente 20 sócios e mantém dois de seus fundadores ainda em atividade, Sidnei Ulrich, atual presidente, e Rodrigo Coelho.

A entidade é regulamentada e filiada à Federação Brasileira de Veículos Antigos (Fbva), sendo reconhecida pela aptidão em emitir o certificado de originalidade, conhecido como placa preta.

Sobretudo, o clube promove mensalmente, sempre no último domingo, o tradicional Encontro de Antigos, que reúne grupos e colecionadores de diversas cidades da região e do estado.

O clube permanece aberto a novos integrantes, desde que possuam carro ou motocicleta antigos, requisito indispensável para a adesão.

Dessa forma, a entidade mantém os critérios técnicos e históricos que sustentam sua credibilidade.

Um clássico sobre duas rodas que carrega décadas de história/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Memória automobilística

A edição realizada neste domingo reforçou a relevância do Brusque Car Club no cenário catarinense, sobretudo pela capacidade de integrar diferentes gerações em torno da preservação da memória automobilística.

A diversidade dos modelos apresentados e a organização do encontro evidenciaram a força de um movimento que se mantém ativo ao longo de duas décadas.

Ícones lado a lado celebrando a paixão pelos clássicos/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

• Ajude a manter o trabalho da coluna do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949.

Galeria de fotos

Por fim, uma galeria de imagens apresentada a seguir registra, de forma clara e objetiva, os principais momentos do encontro e os detalhes que marcaram a exposição.

Nesse sentido, cada fotografia complementa o relato e traduz com precisão a dimensão do evento, permitindo visualizar a atmosfera construída ao longo da manhã no Passeio Beira Rio.

Para tanto, estão disponibilizados dois carrosséis.

O primeiro é dedicado aos veículos antigos que marcaram presença, enquanto o segundo mostra a movimentação das pessoas, evidenciando a interação e o ambiente que se consolidou ao longo da programação.

Algumas das antiguidades expostas.

Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município

Movimentação no Passeio Beira Rio

Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município Foto: Ciro Groh/O Município

Acesse a página do Blog do Ciro Groh