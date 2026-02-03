Cantor Luan Pereira visita Brusque a convite de Luciano Hang
Sertanejo visitará o Centro Administrativo da Havan
O cantor sertanejo Luan Pereira está em Brusque nesta terça-feira, 3, a convite do empresário e proprietário da Havan, Luciano Hang.
Para chegar à cidade, o artista viajou em avião particular até Navegantes e, em seguida, seguiu de helicóptero até a sede da empresa.
Ao se encontrar com o empresário, o cantor o presenteou com um chapéu.
Em publicação nas redes sociais, Luciano comentou a chegada do cantor e destacou a visita ao Centro Administrativo.
“Cheguei em Navegantes para buscar o cantor Luan Pereira e sua noiva. Eles vão conhecer um pouco da Havan e passar um dia conosco”, afirmou.